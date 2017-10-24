Глава HKScan Estonia: у нас 1350 человек, член правления не может детально знать уровень зарплат

По словам председателя правления HKScan Estonia Анне Мере, сегодняшняя встреча с профсоюзом прошла конструктивно и стороны попробуют улучшить сотрудничество и общение между собой.

Мере также выразила радость, что изначально планировавшаяся забастовка в начале ноября по желанию работников отменяется, и отметила, что это не хороший способ для разрешения конфликтов.

На вопрос, планируется ли в свете трудового конфликта пересмотреть коллектив руководства и состав руководителей отделов, она ответила, что проанализировала ситуацию и, безусловно, она не рада произошедшему. "Мы сделаем тут свои выводы, но я не буду здесь комментировать изменения", — добавила Мере.

Как все-таки возможно, что руководство не знает, что один отдел 10 лет не видел повышения зарплаты? "У нас в Эстонии 1350 человек, невозможно предполагать, что член правления детально знает уровень зарплат, но как я упомянула, мы сделали свои выводы из этого и посмотрим дальше", — сказала она. На вопрос, какая зарплата у самой Мере, она ответить не пожелала. "Размер зарплаты конфиденциален, и в соответствии с трудовым договором я не могу его раскрывать".

На вопрос, в курсе ли финская материнская фирма HKScan происходящего в Раквере, Мере ответила, что, несомненно, там в курсе всего, что здесь происходит. "Они поддерживают нас и при необходимости дают нам советы", — сказала она.