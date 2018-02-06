Глава HKScan Estonia: не понимаю, почему нужно было сейчас бастовать

Глава HKScan Estonia Анне Мере сказала сегодня утром журналистам, что коммуникация со стороны профсоюза могла бы быть лучше. По ее словам, в списке бастующих 23 человека.

По словам Мере, руководство провело с работниками несколько встреч и выдвинуло ряд предложений по части улучшения условий труда и оплаты. В течение первого квартала предприятие намерено пересмотреть политику зарплат и увеличить зарплатный фонд на 5%, на основании чего во втором квартале будут внесены изменения и станет ясно, у кого и на сколько изменится зарплата. ”Наше предложение заключалось в том, чтобы воздержаться от забастовки и подождать несколько месяцев, когда будет внедрена новая система оплаты труда. Я не понимаю, почему нужно было сейчас бастовать”, — отметила Мере.

Она сказала, что не может прогнозировать, как долго продлится забастовка и присоединятся ли к ней другие работники. ”Надеюсь, что нет. Предприятие со своей стороны сделало очень много для улучшения условий работы и оплаты труда”, — заверила она.