Глава HKScan Estonia: не могу отрицать, что части сотрудников бойни последний раз повышали зарплату 10 лет назад

Председатель правления HKScan Estonia Анне Мере сообщила, что в незаконной остановке работы на бойне Раквереского мясокомбината виноваты обе стороны, но она не считает необходимым создание профсоюза.

"Мы начали с четырьмя представителями работников переговоры по развитию рабочих условий и организации труда. Первая встреча назначена на следующий вторник”, — рассказала Мере. Она отметила, что в сложившейся ситуации виноваты обе стороны.

Глава правления добавила, что с тремя уволенными сотрудниками работодатель разорвал рабочие отношения по нескольким причинам, а в одном случае имело место насильственное отношение к другому сотруднику предприятия. Она подтвердила, что этих троих обратно на работу не примут.

"Последние корректировки заработной платы части сотрудников бойни ввели 1 сентября и 1октября", — заявила Мере. Она добавила, что на руководителей повышение зарплаты не распространялось.

Правда ли, что часть сотрудников бойни не получала повышение зарплаты в течение десяти лет? "Не могу этого отрицать”, — ответила Мере.

Мере также ответила, что о создании профсоюза должны решать сами работники, хотя она лично не видит в этом прямой необходимости, так как с представителями работников было достигнуто соглашение о переговорах, о чем сотрудники бойни были извещены.

На вопрос, собирается ли предприятие увольнять сотрудников, продолжающих забастовку, Мере ответила, что еще рано что-то предполагать.