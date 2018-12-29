Глава Forum Cinemas в странах Балтии: кинотеатры делают ставку на повышение комфортности



”Если раньше кинотеатры уделяли основное внимание технологическим инновациям, вкладывая средства в более современные проекторы, акустические системы и тому подобное, то в последнее время можно заметить фокус на других аспектах”, — прокомментировал исполнительный директор Forum Cinemas в странах Балтии Кристьян Конго итоги года.

”Несомненно, резерв для технологического развития еще есть (в качестве примера можно привести внедрение новых электронных экранов или технологии 3D без очков), но актуальные тенденции на мировом рынке кинотеатров демонстрируют, что основное внимание уделяется повышению комфортности посещения кинотеатра, — рассказал Конго. — Мы видим это на примере всех наших кинотеатров, входящих в концерн Oden, в разных странах мира, включая Эстонию”. Весной во входящем в сеть Forum Cinemas мультиплексе Coca-Cola Plaza открылись два зала LUXE со сверхудобными откидными креслами. Кроме того, до неузнаваемости преобразился кинозал A. Le Coq Sviit.

Конго добавил, что повышение комфортности немыслимо без расширения ассортимента снэков и напитков, а также отметил, что кинотеатры двигаются в направлении концепции ”премиум”.

”Что касается прибалтийского кинорынка, то следует отметить увеличение в программах доли отечественных фильмов — до 14% в Эстонии, 7% в Латвии и 21% в Литве. Разумеется, простор для развития еще есть, ведь в некоторых странах Европы доля отечественного кино достигает 30%.