Глава фирмы Fazer Eesti одобряет решение Prisma отказаться от ценовых кампаний

”Хлебобулочные изделия часто бывают средством, с помощью которого дешевыми ценами по кампании в магазины заманиваются потребители. Если точнее, то целая треть оборота с продаж категории хлебобулочных изделий идет за счет скидок”, — сказал он.

Вместо скидочных кампаний мы должны стремиться к тому, чтобы потребитель начал ценить ценность хлеба и больше думал о том, что все стороны, вовлеченные в процесс приготовления хлеба, должны жить достойно”, — заметил Тамм.

По его словам, путь хлеба с полей на прилавки магазинов довольно длинный: он начинается с того, что поля засеивают зерном, затем идет этап изготовления муки, доставка ингредиентов на производство, где пекари готовят конечный продукт, а логистики доставляют его в магазины. Когда хлеб наконец поступает на прилавки, то его век — это всего пять дней.

”В стоимость хлеба и булки, то есть в 1-2 евро, должны вместиться помимо непомерно высокого налога с оборота еще и преданная работа сотен человек, в отношении которых не стоит так легкомысленно делать скидки. Скидка в пару десятков центов для потребителя почти не заметна, однако производители, желающие инвестировать в своих работников, в технику, в вывод на рынок новых инновационных изделий, очень остро ощущают эти урезания”, — сказал Тамм, по словам которого, непривычно жаркое и засушливое лето вовсе не упростило жизнь выращивающих хлеб фермеров.

По его словам, потребители не всегда делают свой выбор на основании одной лишь выгодной цены — потребительские привычки следует формировать и искоренить охоту за ”желтыми ценниками”.