23.10.2018, 18:04

Глава фирмы Fazer Eesti одобряет решение Prisma отказаться от ценовых кампаний

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rus.delfi.ee
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Глава фирмы Fazer Eesti одобряет решение Prisma отказаться от ценовых кампаний
Fazer

По словам руководителя компании Fazer Меэлиса Тамме, план торговой сети Prisma отменить желтые ценники может показаться недружелюбным для клиентов решением, однако на самом деле речь идет об очень ответственной инициативе в отношении фермеров и производителей пищевых продуктов.

”Хлебобулочные изделия часто бывают средством, с помощью которого дешевыми ценами по кампании в магазины заманиваются потребители. Если точнее, то целая треть оборота с продаж категории хлебобулочных изделий идет за счет скидок”, — сказал он.

Вместо скидочных кампаний мы должны стремиться к тому, чтобы потребитель начал ценить ценность хлеба и больше думал о том, что все стороны, вовлеченные в процесс приготовления хлеба, должны жить достойно”, — заметил Тамм.

По его словам, путь хлеба с полей на прилавки магазинов довольно длинный: он начинается с того, что поля засеивают зерном, затем идет этап изготовления муки, доставка ингредиентов на производство, где пекари готовят конечный продукт, а логистики доставляют его в магазины. Когда хлеб наконец поступает на прилавки, то его век — это всего пять дней.

”В стоимость хлеба и булки, то есть в 1-2 евро, должны вместиться помимо непомерно высокого налога с оборота еще и преданная работа сотен человек, в отношении которых не стоит так легкомысленно делать скидки. Скидка в пару десятков центов для потребителя почти не заметна, однако производители, желающие инвестировать в своих работников, в технику, в вывод на рынок новых инновационных изделий, очень остро ощущают эти урезания”, — сказал Тамм, по словам которого, непривычно жаркое и засушливое лето вовсе не упростило жизнь выращивающих хлеб фермеров.

По его словам, потребители не всегда делают свой выбор на основании одной лишь выгодной цены — потребительские привычки следует формировать и искоренить охоту за ”желтыми ценниками”.

”Как показали результаты последних исследований Nielsen, весной потребителей в Эстонии больше всего волновали не экономика и даже не цены на топливо и продовольствие, а их собственное здоровье. Мы отчетливо видим, что на самом деле потребитель готов платить больше за товар с более высокой добавочной ценностью. Изделия Fazer из серии Finest, хлеб с семенами, серия хлеба Juurikas, а также другие ”чуть более особые” хлебобулочные изделия с полезными ингредиентами завоевали сердца многих потребителей. При этом многие покупатели, инстинктивно руководствуясь желтыми ценниками, возможно, не дают никакого шанса тем товарам, которые могут стать их любимыми”, — прокомментировал Тамм.

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Глава фирмы Fazer Eesti одобряет решение Prisma отказаться от ценовых кампаний

23.10.2018
По словам руководителя компании Fazer Меэлиса Тамме, план торговой сети Prisma отменить желтые ценники может показаться недружелюбным для клиентов решением, однако на самом деле речь идет об очень ответственной инициативе в отношении фермеров и производителей пищевых продуктов.
Подробнее