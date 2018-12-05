05.12.2018, 18:20

Глава Fazer Eesti: удержание талантливых работников — ежедневный вызов для работодателя


rus.delfi.ee
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Глава Fazer Eesti: удержание талантливых работников — ежедневный вызов для работодателя
Fazer Eesti

По словам руководителя Fazer Eesti Меэлиса Тамма, поиск нового работника является очень затратным и сложным процессом, однако еще большая проблема — удержать такого человека на работе и заслужить его преданность работе, передает Fazer.

Как показали результаты исследования Instar, проведенного среди студентов и учащихся профтехучилищ, по мнению последних Fazer Eesti занимает четвертое место в рейтинге наиболее привлекательных работодателей. По словам представителя Fazer, это, однако, вовсе не означает, что на предлагаемые вакантные должности выстраивается длинная очередь из желающих.

”Поиск новых работников стал довольно длительным процессом, и всё больше приходится использовать помощь профессиональных рекрутинговых агентств”, — сказал он.

Например, подходящий кандидат, по словам представителя Fazer, возможно и вовсе не ищет работу, а просто имеет низкую мотивацию и недооценен, и поэтому открыт новым предложениям. Трудовые достижения людей постоянно видны в таких средах, как LinkedIn и прочие подобные системы, и поэтому предложения поступают талантливым людям еще до того, как они вообще начнут искать новые вызовы.

”Соискатель работы больше не должен приспосабливаться под требования предлагаемой должности — сегодня работодатель должен формировать рабочее место таким образом, чтобы трудолюбивый и толковый работник с хорошими личностными качествами смог найти в организации возможности для самореализации, и своими экспертными знаниями послужил на благо успеха предприятия”, — сказал Меэлис Тамм.

По его словам, даже очень привлекательные работодатели должны считаться с тем, что лояльным членам команды через какое-то время могут позвонить из рекрутингового агентства, и предложить более высокую сумму и интересную работу. Поэтому работодателю необходимо постоянно прикладывать максимум усилий, чтобы трудовые отношения базировались на взаимном уважении и почтении, а трудовой вклад работника был по достоинству оценен.

”Заработная плата — это очень важный вопрос, но конечно же не единственный и не самый ключевой, которым можно удержать человека в организации. Поскольку человек так много своего ценного времени проводит на работе, то работа должна давать ему нечто большее, чем просто деньги”, — сказал он.

По утверждению Меэлиса Тамма, привлекательный работодатель должен быть способен продемонстрировать возможности развития и карьерного роста в относительно короткой перспективе, и очень много вкладывать в формирование такой сплоченной команды, откуда было бы жалко уходить. ”Будучи руководителем, я считаю, что на работе очень важна открытая и позитивная атмосфера, не менее важно быть всегда доступным для команды, уметь слушать и давать необходимую обратную связь”, — добавил он.

По его словам, к примеру, у каждого работника Fazer имеется персональная программа развития, в которой установлены цели как в плане личного развития, так и в плане ожиданий к результатам работы, достижение которых должно конечно же отражаться в заработной плате.

”Мы не только проводим совместные мероприятия и поздравляем работников по разным торжественным случаям. Для нас не менее важно развивать в работниках такие навыки, которые позволят им более эффективно и с большим воодушевлением выполнять их должностные обязанности. Каждому работнику мы стараемся предоставить тренинги, которые необходимы для повышения его компетенции”.

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