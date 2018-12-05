Глава Fazer Eesti: удержание талантливых работников — ежедневный вызов для работодателя

По его словам, даже очень привлекательные работодатели должны считаться с тем, что лояльным членам команды через какое-то время могут позвонить из рекрутингового агентства, и предложить более высокую сумму и интересную работу. Поэтому работодателю необходимо постоянно прикладывать максимум усилий, чтобы трудовые отношения базировались на взаимном уважении и почтении, а трудовой вклад работника был по достоинству оценен.

”Заработная плата — это очень важный вопрос, но конечно же не единственный и не самый ключевой, которым можно удержать человека в организации. Поскольку человек так много своего ценного времени проводит на работе, то работа должна давать ему нечто большее, чем просто деньги”, — сказал он.

По утверждению Меэлиса Тамма, привлекательный работодатель должен быть способен продемонстрировать возможности развития и карьерного роста в относительно короткой перспективе, и очень много вкладывать в формирование такой сплоченной команды, откуда было бы жалко уходить. ”Будучи руководителем, я считаю, что на работе очень важна открытая и позитивная атмосфера, не менее важно быть всегда доступным для команды, уметь слушать и давать необходимую обратную связь”, — добавил он.

По его словам, к примеру, у каждого работника Fazer имеется персональная программа развития, в которой установлены цели как в плане личного развития, так и в плане ожиданий к результатам работы, достижение которых должно конечно же отражаться в заработной плате.

”Мы не только проводим совместные мероприятия и поздравляем работников по разным торжественным случаям. Для нас не менее важно развивать в работниках такие навыки, которые позволят им более эффективно и с большим воодушевлением выполнять их должностные обязанности. Каждому работнику мы стараемся предоставить тренинги, которые необходимы для повышения его компетенции”.