26.09.2018, 08:20

Глава ФАС назвал экономику России отсталой и полуфеодальной

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bbcrussian.com
EST
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фото иллюстративноеFoto: Scanpix, REUTERS

Российскую экономику все еще можно назвать отсталой, особенно в регионах, где отсутствует конкуренция. Такое мнение высказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью газете "Коммерсантъ".

"Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет", — сказал он.

Глава ФАС отметил, что правительство уже одобрило 18 отраслевых программ развития конкуренции. Артемьев рассчитывает, что таким образом в России удастся "в той или иной степени реализовать опыт Кореи и Японии, где демонополизация дала невероятный скачок в экономике".

"У нас аналогом являются госкорпорации и естественные монополии, которые, вообще говоря, нужно переводить в совершенно другой режим, а во многих случаях — даже разделять. Но чтобы такая потенциальная возможность появилась, надо было прежде всего принять базовые программы", — заявил Артемьев.

По его мнению, в России происходит "огосударствление экономики и создание государственно-монополистического капитализма, сращивание бизнеса и власти", и с введением антироссийских санкций роль госудаства в экономике усилилась еще сильнее.

"Это общая болезнь, которая у нас уже давно. На фоне санкций госсектор еще больше укрепился — мы это видим, в частности, на примере банковского сектора или промышленности. И чем больше санкций действует, тем активнее происходит огосударствление", — объяснил он.

Вместе с тем, по утверждению главы ФАС, в некоторых сферах ситуация обстоит иначе. В частности, он привел в пример рынок телекоммуникаций, который "показывает отличные результаты: мобильное рабство преодолели, роуминг прекратили".

Долю госсектора оценили в 70%

В сентябре 2016 года ФАС опубликовала доклад, в котором говорится, что вклад государства и госкомпаний в ВВП вырос с 35% в 2005 году до 70% в 2015 году.

Международный валютный фонд в 2014 году в отчете о фискальной прозрачности также оценивал долю госсектора в России в более чем 70%.

Центр стратегических разработок в феврале 2018 года опубликовал доклад, в котором вклад государства в ВВП России оценивается в 46%.Рост доли государства в экономике также показывают опросы бизнесменов.

Значительное увеличение госсектора в России заметили 90% компаний, показал опрос руководителей, проведенный консалтинговой компанией Институт Адизеса.

Поручение Путина

О необходимости сокращать госсектор неоднократно заявляли и чиновники. В декабре 2017 года президент Владимир Путин подписал указ "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции".

В нем качестве одной из задач указывается снижение доли государства в экономике. О необходимости развивать конкуренцию и сокращать госсектор неоднократно заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

МВФ в мае 2018 года указал, что сокращение большой доли государства в российской экономике препятствует ускорению роста ВВП.

Президент Путин после очередного вступления в должность президента поручил правительству добиться опережающего экономического роста.

"Мы ставим перед собой задачу: на рубеже 2019-2020 годов темпы роста отечественной экономики должны превышать мировые", — заявлял Путин.

Пока же рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,8% в 2018 году и 1,3% в 2019 году, сообщало минэкономразвития. Для сравнения, в 2017 году мировая экономика выросла на 3%.

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