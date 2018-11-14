Глава Elering: нас беспокоит не высокая цена электричества, а слишком низкая(18)
По словам главы Elering Таави Вескимяэ, низкая цена электричества препятствует инвестициям, поэтому она должна стать еще выше, чем сейчас.
По словам главы Elering Таави Вескимяэ, низкая цена электричества препятствует инвестициям, поэтому она должна стать еще выше, чем сейчас.
Вескимяэ заверяет, что ценовой прыжок до 40+ евро/МВт, который наблюдается в Эстонии в четвертом квартале, скорее является аномалией, а прогноз цены электричества на 2019-2020 годы держится на уровне 40 или 40– евро/МВт.
"Согласно нашей оценке, необходима цена электроэнергии на уровне около 50 евро/МВт, чтобы начать инвестировать в новые мощности производства электроэнергии", — добавил он. По его словам, сейчас цена электроэнергии не отражает затраты на ее производство.
Векимяэ не разделяет мнение главы Eesti Energia Хандо Суттера, что в Эстонии отсутствует розничный рынок электроэнергии. Он считает, что рынок существует, и на нем конкурируют Alexela, Eesti Gaas, Eesti Energia и "еще кто-то четвертый".
Он придерживается мнения, что для продвижения конкуренции на эстонском розничном рынке Elektrilevi придется отделиться от Eesti Energia как поставщика электричества.
As mako juhatuse liige
PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 26.11.2018
Diagnostikakliiniku juhataja
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 03.12.2018
Diagnostikakliiniku juhataja
IDA-TALLINNA KESKHAIGLA
Tähtaeg: 30.11.2018
Kvaliteedijuht
VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 22.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.