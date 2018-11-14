Глава Elering: нас беспокоит не высокая цена электричества, а слишком низкая

Вескимяэ заверяет, что ценовой прыжок до 40+ евро/МВт, который наблюдается в Эстонии в четвертом квартале, скорее является аномалией, а прогноз цены электричества на 2019-2020 годы держится на уровне 40 или 40– евро/МВт.

"Согласно нашей оценке, необходима цена электроэнергии на уровне около 50 евро/МВт, чтобы начать инвестировать в новые мощности производства электроэнергии", — добавил он. По его словам, сейчас цена электроэнергии не отражает затраты на ее производство.

Векимяэ не разделяет мнение главы Eesti Energia Хандо Суттера, что в Эстонии отсутствует розничный рынок электроэнергии. Он считает, что рынок существует, и на нем конкурируют Alexela, Eesti Gaas, Eesti Energia и "еще кто-то четвертый".

Он придерживается мнения, что для продвижения конкуренции на эстонском розничном рынке Elektrilevi придется отделиться от Eesti Energia как поставщика электричества.