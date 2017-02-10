Глава Eesti Gaas: коммерческие риски Eesti Energia покрываются за счет поднятия акцизов

По мнению члена правления Eesti Gaas Рауля Котова, Eesti Energia всегда действовала под прикрытием государства, вследствие чего вынуждены страдать другие участники рынка.

”Ситуация со строительством завода сланцевого масла Eesti Energia вызывает вопросы относительно равенства условий для всех действующих в Эстонии предприятий, — пишет Котов. — Eesti Energia не является частным предприятием, оно всегда наслаждалось регуляционным прикрытием со стороны государства”.

”Неэффективные инвестиции просто списываются, стоимость имущества при необходимости занижается, что позволяет предприятию дешевле продавать электричество, газ и теплоэнергию, подавляя маржи и инвестиционную способность других участников рынка. Наряду с этим при необходимости государство оказывает и правовую помощь, например, в виде бесплатных квот на выброс углекислого газа и прибавок капитала”, — продолжает бизнесмен.

”И если произведенное дорогим заводом дорогое масло не является конкурентоспособным, то, чтобы улучшить ситуацию, государство просто накладывает на другие виды топлива акцизы. Для эстонской промышленности большие коммерческие риски Eesti Energia означают, что различные секторы сталкиваются с большим увеличением налогов в целях заполнения госбюджет, в котором государственная фирма оставила дыру вследствие творческого подхода к делу со стороны руководства. Может, именно в этом кроется причина, к примеру, роста акцизов на газ”, — говорит Котов.