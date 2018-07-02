02.07.2018, 12:00

Глава Eesti Energia: электричество подорожает примерно на треть

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rus.delfi.ee
EST 60
Eurod
EurodFoto: Madis Veltman

Цена на электричество по сравнению с предыдущими годами повысилась, по словам руководителя Eesti Energia Хандо Суттера, на основании будущих сделок к следующей зиме можно прогнозировать примерно 30-процентный рост рыночной цены на электричество, пишет Äripäev.

"В первом квартале текущего года рыночная цена электричества в Эстонии была 41,9 евро за мегаватт-час. На финансовом рынке к первому кварталу следующего года торгуются по цене приблизительно 55 евро за мегаватт-час , в то же время ценовые рекорды могут быть в несколько раз выше", — сказал Суттер.

По словам Суттера, скачок цены обусловлен подорожанием значительных факторов производства (CO2, уголь, газ). Также структурными проблемами производства электричества в регионе Северных стран, например, недостаточным количеством воды в резервуарах гидроэлектростанций.

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