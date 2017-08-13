Глава EAS о пособии на хутор Эрма: это была не очень красивая история

Директор Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Ало Иваск сказал в интервью Eesti Päevaleht, что случай с пособием на президентский хутор Эрма был не очень красивым и что с разработкой визуального материала для представления Эстонии также не все пошло так, как хотелось бы.

За эти месяцы вы стали самым критикуемым, если не сказать самым ненавистным государственным учреждением Эстонии. Как вы держитесь?

(Смеется). По сравнению с частным предприятием, где я работал до этого и где легче держать фокус, у EAS более широкий охват. Во вторых, если смотреть извне, то фон EAS по-прежнему является относительно негативным, хотя на самом деле тут работают в основном профессионалы своего дела.

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Что EAS вынес из истории с хутором Эрма?

EAS вынес то, что, скорее всего, конечный результат не удовлетворит ни налогоплательщиков, ни сам EAS. В будущем к подобным случаям следует относиться с повышенной осторожностью. EAS мог бы разрешить эту ситуацию… я даже не могу подобрать правильного слова…

Мне трудно комментировать то, в чем я не участвовал. В общем, при выдаче пособий не должно быть места дифференциации, но если условия и процедуры меняются, то встает вопрос, как трактовать и проговаривать все эти вещи. Я считаю, что это решение было не совсем справедливым. Это была не очень красивая история.

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Вы произвели смену и сокращения персонала EAS?

Прежде всего, мы сократили руководящие позиции, из прежних 11 директорских мест осталось всего пять. Наша задача — сконцентрировать ответственность и сократить цепочку принятия решений. Уменьшить серые зоны в управлении. Таким образом напрямую мы отделы не упразднили, но перевели их под общее начало.

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Логотип Эстонии и ящик с инструментами. Доволен ли EAS этой работой и активностью ее использования?

Ну, тут произошло то, что произошло. Мы получили задание подготовить материал, представляющий государство. Его следует рассматривать как часть инструмента по увеличению узнаваемости страны, что является одной из самых главных наших задач. В результате были созданы различные материалы и визуальные решения, которые все могут использовать. Это — вспомогательный материал для представления Эстонии. Но, конечно, наша коммуникация была несмела и сыра, то есть мы показывали и говорили о вещах, которые были еще не совсем готовы. Мы не делали бренд или логотип, мы делали материалы для знакомства с Эстонией, прежде всего для публичного сектора, но и для частного тоже.

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