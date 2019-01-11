Глава Alko 1000: в Таллинне нас особо никто видеть не хочет

”Здесь нас никто особо видеть не хочет, — передает слова главы Alko1000 Эйнара Виснапуу Rahageenius. — Другие могут потерять слишком много”.

”В реальности это, как правило, происходит так, что даже если какой-то магазин подходит, то в определенный момент, как бы это сказать, появляются всякие утопичные причины, по которым наш приход все же оказывается не очень желательным”, — говорит Виснапуу.