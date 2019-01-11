Глава Alko 1000: в Таллинне нас особо никто видеть не хочет

Alko 1000 имеет магазины в Тарту, Выру, Валга и Вильянди, но не в Таллинне.
”Здесь нас никто особо видеть не хочет, — передает слова главы Alko1000 Эйнара Виснапуу Rahageenius. — Другие могут потерять слишком много”.
”В реальности это, как правило, происходит так, что даже если какой-то магазин подходит, то в определенный момент, как бы это сказать, появляются всякие утопичные причины, по которым наш приход все же оказывается не очень желательным”, — говорит Виснапуу.
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