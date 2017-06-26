Глава Alibaba: через 30 лет люди будут работать четыре часа в день

Глава Alibaba Group Джек Ма в интервью телеканалу CNBC предрек сокращение рабочего дня до четырех часов через 30 лет. "Мой дедушка работал по 16 часов в день на сельскохозяйственных угодьях и считал себя очень занятым. Мы работаем восемь часов пять дней в неделю и думаем, что мы очень заняты", — сказал он. Об этом пишет РБК.

По словам Ма, в будущем у людей появится больше времени на путешествия. "Обычно люди посещают, например, по 30 мест. Но 30 лет спустя они, возможно, смогут посетить 300 мест", — предположил Джек Ма.

Он заявил, что в будущем работа будет занимать у человека гораздо меньше времени, так как многие процессы будут автоматизированы. По словам Ма, движение экономики в этом направлении можно наблюдать уже сейчас.

Основатель и глава интернет-компании Alibaba Group является богатейшим человеком Азии, его состояние согласно счетчику Forbes в реальном времени составляет $34,2 млрд.