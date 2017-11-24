Глава A. Le Coq: правительство обмануло насчет Финляндии, а минфин продолжает витать в облаках

Председатель правления A. Le Coq Тармо Нооп говорит, что вчерашнее решение правителсьтва увеличить акциз на 9, а не запланированные 18% не спасет страну от приграничной торговли.

”Нынешнее изменение, принятое правительством, заключается в поднятии акциза на легкий алкоголь на 9% вместо 18%. К сожалению, это не спасет от потерь на северной границе, что составляет около 25% нашего оборота (и государственного дохода от акцизов). Правительство обмануло, сказав, что Финляндия в следующем году поднимет акциз. В действительности такого решения нет, и в первой половине следующего года его точно не будет. Финляндия планировала поднять акциз с 1 января 2018 года, но аннулировала это решение”, — пояснил Нооп.

Как полагает Нооп, наши цены сделают Эстонию непривлекательной в глазах финнов, что приведет по сути к исчезновению этого рынка как источника прибыли. Также приятное решение не устранит проблему южной границы, поскольку наш рост акциза сравним с таковым в Латвии.

”Мы действительно прогнозировали, что в следующем году в свете первоначального роста акциза южная граница составила бы 40% пивного рынка, теперь этот показатель вероятно снизится до 35%. Это означает, что южная граница далее резко расти не будет, но проблема заключается в том, что она все равно будет расти, и ее объемы будут оставаться исключительно большими. В Латвии по-прежнему будет в два раза дешевле”, — сказал он и отметил, что Министерство финансов продолжает витать в облаках и не замечать проблему приграничной торговли.