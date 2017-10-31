Гламурный бизнес Кыргемяэ: рост прибыли, долги по налогам и странное количество работников

Промо-агентство экс-мисс Лауры Кыргемяэ, в адрес которой в последнее время посыпались обвинения в сутенерстве, Invidia Agency OÜ показало большой рост прибыли.

За год прибыль выросла с 2312 евро до 14 253 евро. Оборот вырос с 93 219 до 232 632 евро. По состоянию на конец года, финансы фирмы составляли 11 330 евро. Согласно годовому отчету, в прошлом году на основании трудового договора в фирме работал один человек, трое работали на основании обязательство-правового договора. По данным же E-krediidiinfo, на предприятии трудится 58 человек.

Несмотря на успешный бизнес, фирма имеет задолженность перед Налогово-таможенным департаментом. По состоянию на 28 октября долг составлял 8868,06 евро.