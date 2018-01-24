Гламурная инвест-конференция в Эстонии провалилась: вместо 10 000 человек пришла 1 000

В Эстонии пытались организовать трехдневную конференцию на тему инвестирования. Планы были широкомасштабны. В итоге, все провалилось, а организатор — Микк Талпсепп — оказался в минусе, пишет Ärileht.

„В плане организации все шло очень хорошо”, — вспоминает Талпсепп. В итоге приняли участие чуть более 1 000 человек, что является очень скромным результатом с учетом того, что изначально планировали увидеть десятитысячную публику и больше. Во время выступления гуру инвестирования Джима Роджерса был набит битком, из-за чего второй — пустовал. На другой сцене, конечно, выступали венчурные капиталисты мирового уровня, но Роджерс был магнитом.

”В 2015 году, начиная планировать мероприятие, надеялись увидеть 10 000 участников, потом планка была снижена до 5 000. Мы начали под названием Etalon Conferences, но было решено изменить бренд”, — поведал Талпсепп.

Саж Джим Роджерс поведал Ärileht, что на мероприятии ему было весело, и о цели собрать определенное количество участников он не знал.

Мероприятие готовили два с половиной года. По словам Талпсеппа, вместе с предварительными мероприятиями, вебинарами и тратами прошных лет общие затраты могут быть около миллиона евро.

По словам читателя, приславшего информацию в редакцию, в конференции принимали участие порядка 1 000 человек, из которых 200-300 купили билет примерно за 400 евро. Это дало доход в общем примерно в 100 000 евро. Таким образом, убыточность мероприятия может быть 900 000 евро.

”Это утверждение неверно”, — опроверг информацию Талпсепп. ”Оборот был больше, несколько иной порядок величин. Размер ущерба в 900 000 евро я не могу прокомментировать. Однако, что мы понесли убытки, это я могу сказать”.

Также, по словам организатора, проблемой стало то, что продажа билетов оказалась очень затратной. Он добавил, что не весь доход еще поступил. Талпсепп считает возможным, что они откроют онлайн-среду на тему конференции, где можно будет посмотреть видео с мероприятия за небольшую сумму.

Также читатель сообщил, что Талпсепп был вынужден продать акции LHV и квартиру, чтобы покрыть ущерб.

”Я и ранее это говорил, что должен был продать акции, чтобы профинансировать конференцию”, — сказал он. Информацию о продаже квартиры он никак не прокомментировал.

Он также выразил надежду, что, несмотря на минус, он, вероятно, продолжит заниматься организацией конференций.

„Бренд выстроен. Была очень приличная обратная связь о мероприятии, оно гламурное. Например, были на месте две ”Феррари”, — добавил Талпсепп.