Гиперинфляция в Венесуэле: жители страны начали расплачиваться яйцами

Гиперинфляция вынуждает венесуэльцев расплачиваться куриными яйцами, лук или бананы не котируются, так как люди хотят получить белок. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета ”Ведомости” со ссылкой на The Wall Street Journal.

Цены в Венесуэле удваиваются каждые несколько недель, и правительство не успевает печатать необходимое количество банкнот. Оплачивать товары и услуги картами не получается из-за плохой работы платежных устройств.

За один доллар на черном рынке дают примерно 236 тысяч боливаров, это в 80 раз больше, чем год назад. В 2013 году на эти деньги можно было приобрести небольшую квартиру, а сейчас их может не хватить на обед. Власти утратили контроль над ситуацией, из нее есть два выхода: переход на доллар, или возврат к бартерным сделкам, считают экономисты.

По прогнозу Международного валютного фонда, к концу 2018 года инфляция в Венесуэле разгонится до 13 тысяч процентов, а ВВП сократится на 15 процентов, это в два раза меньше, чем в 2013 году.

На этом фоне президент республики Николас Мадуро намерен выпустить первую в мире национальную криптовалюту El Petro. Ее начальная стоимость составит 60 долларов. Первая эмиссия должна состояться в период с 20 февраля по 19 марта.

Для обеспечения El Petro власти обещали выделить нефтяное месторождение в районе реки Ориноко с запасами пять миллиардов баррелей.

Из-за падения цен на нефть в 2014 году Венесуэла переживает затяжной экономический кризис.