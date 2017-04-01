Гигантские пробки по обе стороны Финского залива: как решают проблему Таллинн и Хельсинки

Хельсинки пытается разрешить ситуацию с помощью более мелких проектов, Таллинн — с помощью Рейди теэ.

Через порты Хельсинки в год проходит 11,5 миллионов пассажиров и более полумиллиона грузовиков и прицепов, пишет Eesti Päevaleht. Из этого движения 60% проходит через Западный порт. За последние десять лет пассажирское движение увеличилось на четверть и автомобильное — на треть.

Ситуация уже такая плохая, что торговая палата района Хельсинки и выходящие из западного терминала порта Хельсинки Tallink Silja и Eckerö Line отправили в горуправу меморандум.

На ведущих в порт улицах в часы пик большие пробки, и грузовики стоят перед светофорами длинными рядами. По сообщению торговой палаты, Хельсинки должен был в 2013-2016 годах определить варианты смягчения транспортных проблем Западного порта, но на практике деятельности не видно.

В Таллинне тоже проблема

По словам исполнительного директора финской дочерней фирмы концерна Tallink Tallink Silja Oy Маргуса Шульца, проблема не только в Хельсинки, потому что такая же беда и в Таллинне. За два часа перебраться через Финский залив, конечно, удобно, но если столько же времени уходит на сидение в пробке по обе стороны залива, дело плохо.

Таллинн пытается решить проблему все растущих транспортных потоков с помощью большого проекта Рейди теэ. Соединяющая территорию порта и перекресток у "Русалки" дорога стоимостью 30 млн евро, согласно прогнозу горуправы, будет готова в будущем году.

Хельсинки выбрал другой путь. Там тоже шла речь о больших проектах, таких как соединение входящей в город с запада магистрали через туннель Лянсивяйля с Западным портом. Это стоило бы примерно 100 млн евро. Вторым большим проектом, на ценнике которого сумма в два раза меньше, был бы мост в порт через большие перекрестки.

"Соотношение цены и выгодности этих проектов такое, что Хельсинки решил их не осуществлять", — сказал руководитель проекта Западного порта в горуправе Хельсинки Оути Сянтти.

Вместо этого Хельсинки инвестирует в мелкие проекты, например, в строительство дополнительной полосы на ведущей в порт улице Тююненмеренкату, что уже сделано, и также строительство дополнительной полосы на улице Лянсисатаманкату, которое планируется в этом году. В расширение улиц инвестировано 5 млн евро.

Западная ветка метро

В основном финская столица надеется решить транспортные проблемы Западного порта с помощью большого проекта соединяющего центр и западную часть Хельсинки Лянсиметро, то есть западной ветки метро.

Строительство Лянсиметро означает исчезновение автобусов с ведущих в Западный порт улиц, что даст возможность отрегулировать светофоры так, чтобы "зеленая волна" толкала движение в порт и из порта.

Но если пробки все-таки не исчезнут, начнет ли тогда Хельсинки подобно Таллинну большой проект? "Посмотрим, как повлияют небольшие меры. Возможности еще не исчерпаны, очевидно, найдут еще решения", — сказал Сянтти. По его словам, движение Западного порта — все-таки всего 10% от движения в этом районе Хельсинки, поэтому совершение крупных инвестиций именно для облегчения движения порта не особенно оправданно.