От трех до пяти производителей смартфонов могут выпустить гибкие аппараты на рынок к 2018 году, а в 2019 году гибкие устройства могут занять до 20% на южнокорейском рынке смартфонов. Таким прогнозом поделился с изданием The Korea Herald один из топ-менеджеров компании Kolon Industries.

Как отмечает Phone Arena, название этой компании вряд ли известно широкой публике, однако Kolon Industries является единственным в мире массовым производителем бесцветного полиимида, необходимого для создания пленок, заменяющих стекло в гибких дисплеях. Так, Kolon Industries является поставщиком компаний Samsung и LG, которые активно работают над созданием гибких дисплеев.

По мнению главы подразделения компании по производству полиимида Канг Чунг-Сеока, первые гибкие смартфоны могут быть выпущены в будущем году. При этом их радиус изгиба составит 5 мм, а не 1 мм, как утверждают слухи на рынке. Столь малый показатель является идеальным, поскольку позволяет складывать экран практически пополам, однако из соображений безопасности компании сперва представят устройства с более значительным радиусом изгиба.

Согласно планам Kolon Industries, в 2018 году компания сможет обеспечить производство полиимида для 100 млн гибких дисплеев.

Напомним, что в июне компания Lenovo представила два прототипа гибких смартфонов с OLED-экранами, один из которых может появиться на рынке в течение пяти лет. Cлухи также утверждали, что Samsung выпустит гибкий смартфон на рынок уже в 2017 году, однако в августе топ-менеджер компании опроверг эту информацию.