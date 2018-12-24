Гибкие экраны и все больше камер. Топ-4 функций, которые определят смартфоны в 2019 году

Большинство производителей ставят решения проще. Они не блещут высоким уровнем безопасности, но занимают меньше места. К тому же все больше компаний отдают предпочтение следующему тренду — сканеру отпечатков в экране.

Сканер отпечатков в экране

В 2018 году было представлено несколько смартфонов со встроенным в дисплей сканером отпечатков. Но массовой технология пока не стала.

В основном такой сканер работает в определенной области, а не по всему экрану. Пока что он уступает по скорости обычным сканерам отпечатков. Но главное — он проигрывает во всем сканеру лица. Сканер лица быстрее, безопаснее, работает независимо от чистоты и влажности рук. Руки вообще не задействованы в процессе, что очень радует зимой, когда ходишь по улице в перчатках.

Несмотря на это, будущему флагману Samsung обещают ультразвуковой сканер отпечатков. Он быстрее и точнее оптического и, возможно, будет работать по всей площади экрана. К тому же это позволит установить дисплей с той самой "родинкой" и поставить галочку в списке "фишек" устройства.

Увеличение количества камер

Когда-то две камеры в смартфоне вызывали удивление. В 2018 году дебютировало несколько устройств с тройной оптикой и, по слухам, это только начало. Nokia пророчат пять камер, а LG засветилась с патентом на 16 модулей! Возникает вопрос: Зачем столько? Особенно актуален данный вопрос на фоне Pixel 3 и iPhone XR, которые с одной камерой за счет софта выдают отличные результаты.

Преимущество у смартфонов с несколькими камерами состоит в том, что они разнофокусные. Каждый модуль имеет свое фокусное расстояние. Например, три камеры Huawei Mate 20 Pro имеют эквивалентные фокусные расстояния 27, 16 и 80 мм. Каждая из них заточена под определенные сюжеты, что несомненно, плюс.

Умный софт — это здорово. Но как не крути, он все равно искажает картинку, "мылит", вытягивает тени, повышает резкость. Благодаря нескольким камерам в смартфоне и их оптическим свойствам софт уже меньше искажает изначальный кадр.

Софт — по факту, то же самое, что на полнокадровой камере поставить режим "кроп". Вы получите хорошую картинку, но по качеству она будет хуже, чем при использовании оптики с нужным фокусным расстоянием. Более того, две камеры позволяют использовать оптический зум, а это полезная опция.

И, скорее всего, в 2019 году нас ждет Pixel четвертого поколения с улучшенным софтом, но двойной камерой.

Гибкие смартфоны

Samsung обещает стать первым производителем, который в 2019 году начнёт поставлять сгибаемые смартфоны. О разработке подобных устройств также заявили Huawei, LG, Google и Lenovo.

Не стоит питать иллюзий, что сгибаемые смартфоны сразу же станут верхом эволюции. Пока нам показали лишь "пухлый" концепт и первое поколение сгибаемых смартфонов вряд ли далеко от него уйдет. Но это действительно новый продукт, долгожданный "пинок" как рынку смартфонов, так и планшетов.

По своей сути, этот продукт заменит оба этих устройств. Мы сможем по новому взаимодействовать с привычными приложениями, причем с тремя одновременно.

Осталось дождаться новых подробностей. На данный момент известно, что Google добавит в Android поддержку складных смартфонов в 2019 году.