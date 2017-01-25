Согласно данным занимающейся рыночными исследованиями фирмы GfK Retail & Technology, в прошлом году в Эстонии было продано на 10% больше смартфонов. В течение 2016 года в эстонской рознице было продано в общей сложности около 330 400 смартфонов, в то время как в 2015 году этот показатель составил 301 100.

Рост показал и оборот продаж смартфонов, увеличившись за год на 17 %. В 2016 году оборот продаж смартфонов составил 106,1 млн евро, в то время как в 2015 году он был 90,9 млн евро.

По словам члена правления Elisa Андруса Хийепуу, в прошлом году ассортимент мобильных телефонов в Elisa насчитывал множество аппаратов от более чем 20 производителей, причем клиенты компании приобретали 209 различных моделей. ”Выбор у наших клиентов широчайший. Особый успех в течение прошлого года сопутствовал в Elisa мобильным телефонам Samsung — 35% всех купленных клиентами аппаратов были произведены именно этим южнокорейским концерном. На втором месте оказался Huawei (12%), а на третьем — Sony (11%)”, отметил Андрус Хийепуу наиболее популярные в 2016 году бренды мобильных телефонов.

В течение прошлого года ассортимент смарт-устройств в Elisa пополнился рядом новых и интересных моделей. Следует отметить такие свежие бренды как Coolpad и Just5, а также первые у нас мобильные телефоны Asus. ”Аппараты Asus Zenfone 2, Coolpad Porto S и Just5 Freedom оказались среди 30 наиболее популярных моделей в Elisa по результатам прошлогодних продаж”, пояснил Андрус Хийепуу. ”Учитывая тот факт, что эти бренды были в новинку для эстонских потребителей мобильной связи, такой результат можно назвать отличным”.

Средняя продажная цена мобильного телефона в течение 2016 года лишь незначительно отклонялась от 300 евро. ”Эта средняя цена позволяет нам довольно точно охарактеризовать потребительские предпочтения. С одной стороны, по-прежнему пользуются большим спросом недорогие (100–200 евро) модели. С другой стороны, хорошо продаются и флагманы по цене от 500 евро”, сказал Андрус Хийепуу.

Он добавил, что лучшие модели от крупных производителей всегда находят теплый прием у клиентов Elisa и приобретаются вплоть до прекращения их выпуска. ”Конкуренция выходит сейчас на новый уровень скорее именно в среднем и нижнем ценовых сегментах. На рынке появилось много новых игроков и каждый из них хочет найти свое место под солнцем. Если всего несколько лет назад рынок мобильных телефонов казался незыблемо поделенным между 5-6 крупными производителями, то сегодня мы наблюдаем приход ряда нишевых производителей, благодаря чему потребители получили больше свободы выбора средних и более дешевых аппаратов (150–400 евро)”, подчеркнул Андрус Хийепуу новую тенденцию.

Он также отметил, что новые небольшие производители часто способны предлагать достойные по функциональности и качеству альтернативы общепризнанным флагманам. ”Если такому новичку удалось попасть в магазины операторов мобильной связи, то потребители могут быть уверены и в послепродажном обслуживании, в том числе в нормальном гарантийном ремонте. Такие аппараты можно покупать со спокойной душой!”

По данным исследовательской фирмы GfK Retail & Technology, всего в 2016 году на розничном рынке Эстонии было продано 404 800 смартфонов и простых мобильных телефонов, что на 2% больше, чем годом ранее. В 2015 году в Эстонии было продано 397 200 смартфонов и простых мобильных телефонов.

Оборот продаж смартфонов и простых мобильных телефонов увеличился в 2016 году на 15%, составив 109,1 млн евро (в 2015 году — 94,7 млн евро).

В рейтинге смартфонных продаж 2016 года в Elisa первую строчку занял Samsung Galaxy J3, вторую — Huawei P8 Lite, третью — Huawei P9 Lite.

Самыми востребованными среди клиентов Elisa в 2016 году брендами были Samsung, Huawei и Sony. Также следует отметить Apple, MyPhone, LG, CAT, CoolPad, Asus и Just5.

Первая десятка в рейтинге продаж мобильных телефонов в Elisa в 2016 году:

1. Samsung Galaxy J3

2. Huawei P8 Lite

3. Huawei P9 Lite

4. Samsung Galaxy Core Prime

5. Sony Xperia M4 Aqua

6. Samsung Galaxy S6

7. LG K8 4G

8. Apple iPhone 6S

9. Samsung Galaxy S7 Edge

10. Apple iPhone SE

Elisa (www.elisa.ee ) является ведущим провайдером коммуникационных услуг в Северной Европе, акции которого котируются в списке крупных компаний на бирже NASDAQ OMX Helsinki. Elisa обслуживает около двух миллионов клиентов в странах Северной Европы.

Наиболее предпочитаемый оператор мобильной связи в Эстонии, Elisa предлагает своим клиентам широкий спектр различных услуг мобильной связи и обмена данными. При помощи сетей связи мы помогаем людям делиться впечатлениями, а предприятиям — повышать производительность. Основное направление деятельности Elisa — развитие услуг в области информационно-коммуникационной технологии и сетевых услуг для частных клиентов и предприятий. Elisa и глобальный оператор мобильной связи Vodafone заключили широкомасштабный договор о сотрудничестве, в соответствии с которым Elisa и Vodafone предлагают совместные услуги в 40 государствах. Оборот Elisa Eesti AS в 2015 году составил 95,4 миллиона евро.