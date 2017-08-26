Герт Йостов: общественный транспорт — это слабое звено регионального развития

По оценке председателя правления Technopolis Ülemiste AS Герта Йостова, улучшение работы общественного транспорта по всей Эстонии помогло бы смягчить нехватку рабочей силы и сохранить жизнь в деревне, сказано в пресс-релизе.

”В рамках программы регионального развития стоит пересмотреть потребности людей в общественном транспорте и обеспечить более удобное сообщение не только в новых административных областях, но и по всей Эстонии, — считает Герт Йостов. — Почему люди не хотят ездить на работу из Хаапсалу в Таллинн или из Нарвы в Тарту? Поездка на машине — это слишком дорого, а проезд на общественном транспорте занимает слишком много времени, к тому же, маршруты не соответствуют потребностям. Продуманное движение общественного транспорта мотивировало бы людей искать работу в тех регионах, которые они раньше не рассматривали из-за неудобного транспортного сообщения”.

По словам Йостова, все больше людей в Эстонии хотят жить и растить детей в деревне, но хорошо оплачиваемая работа есть только в городах, и это ограничивает их выбор. ”Эстония достаточно мала, и между основными пунктами в радиусе 300 километров можно было бы быстро и удобно передвигаться на общественном транспорте в. Это позволило бы многим людям сохранить место жительства в деревне или переехать туда”.

По оценке Йостова, реорганизация железнодорожного движения это уже доказало. ”Если поначалу большинство людей скептически относились к этим инвестициям, то на сегодняшний день поезда в часы пик заполнены, и я лично знаю многих людей, которые после десяти лет поездок на машине променяли ее на более удобное и безопасное передвижение на поезде”.

Йостов приводит в пример Берлин, куда каждый день приезжают тысячи людей из близлежащих городов. ”Населенные пункты с хорошим железнодорожным сообщением, расположенные рядом с Берлином, очень популярны. Хорошее транспортное сообщение со столицей также повысило стоимость недвижимости в этих городках, — отметил Йостов. — Больше всего в Берлине ценятся рабочие места рядом с железнодорожными станциями и другими важными транспортными узлами. В Таллинне таким районом является Ülemiste City, где в будущем будут пересекаться Rail Baltic, трамвайная линия из аэропорта в центр города и государственные шоссейные дороги”.

Организация движения общественного транспорта в Таллинне улучшается из года в год, и все чаще в расчет принимают новые развивающиеся районы. ”Среди прочего, в сентябре откроется долгожданный отрезок трамвайных путей между аэропортом и центром города. Это не только принесет пользу местным жителям, но и позволит оживить туризм и повысить привлекательность для зарубежных фирм”.