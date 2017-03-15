Герт Йостов: Эстония нуждается в программе развития экономики как минимум на 15 лет вперед

Применение одиночных экономических мер не приносит Эстонии ожидаемой быстрой прибыли. Нам нужна программа развития как минимум на 10-15 лет вперед, которая оживит предпринимательство, и будет стимулировать развитие экономики, считает председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов.

”Главная проблема Эстонии на сегодняшний день заключается в том, что экономика стоит на месте. По итогам прошлого года мы оказались на уровне ниже среднего по Европе. Также у нас слишком часто считают, что рост вообще не нужен — пусть люди спокойно продолжают вести дела в том же темпе”, — рассказал Герт Йостов. ”Но если рост отсутствует, то жизнь людей не может измениться к лучшему. Застой тормозит предпринимательство: новые рабочие места не появляются, инвестиции — тоже, очереди к врачам растут, на дорогах — ямы, а люди становятся все более и более недовольными”.

По словам Йостова, у нас много проблем, которые можно решить с помощью экономического роста — например, дефицит бюджета Больничной кассы. ”В Эстонии можно наблюдать две негативных тренда: расходы государства постоянно увеличиваются, и бизнес за ними не успевает. В то же время государство в одиночку не способно повлиять на экономический рост: наш успех во многом зависит от внешних факторов — например, от того, как будут идти дела у торговых партнеров в Финляндии, Швеции или Германии”, — отметил Йостов. ”Однако мы можем для себя признать, что у нас есть проблема. Нынешние государственные меры больше направлены на кратковременное потребление, а не на развитие бизнеса в долгосрочной перспективе”.

По оценке Герта Йостова, основной секрет заключается в том, что программа государственного экономического развития должна быть построена на 10-15 лет вперед, а не на 5, как это было до сих пор. ”План должен быть настолько долгосрочным, чтобы превышать стандартные экономические циклы. Это помогает упорядочить мысли, поставить цели и создать стабильность. Не только люди из Эстонии заинтересованы в том, чтобы делать здесь бизнес — инвестиции приходят и со стороны. По оценке Банка Эстонии, сокращение инвестиций — это одна из причин, которая препятствует экономическому росту в Эстонии”, — подтвердил Йостов.

”Программа экономического развития могла бы иметь конкретный ответ на вопрос — куда мы придем за следующие 15 лет, какие у нас цели и что мы должны сделать для их достижения. Она также может включать в себя минимум три фундаментальных конкурентных преимущества перед другими государствами — в чем мы можем опередить, например, Финляндию, Латвию или Литву, и как использовать эти преимущества себе на пользу?” — сказал Йостов.

”Например, в последнем квартале прошлого года к быстрому экономическому росту в 2,7% привел сектор IKT сектор, который составил примерно 0,8% от общего показателя”.