Герт Йостов: Эстония должна открывать границы для иностранной рабочей силы

Эстонии нужно в срочном порядке пересмотреть политику иммиграции и трудовой занятости, чтобы максимально облегчить перевод международных предприятий в Эстонию, считает председатель правления Technopolis Ülemiste Герт Йостов.

”В то время как привлекательные для топ-компаний государства, например, США и Великобритания, закрывают границы для иностранной рабочей силы, у Эстонии появляются возможности привлечь сюда новые предприятия. Но для этого необходимо существенно облегчить перевод компаний в Эстонию, в том числе переезд сотрудников и их семей, — отметил Герт Йостов. — Упрощения требует в первую очередь процесс получения вида на жительство и разрешения на работу для людей из третьих стран. Например, в будущем могла бы появиться такая дополнительная возможность, которая позволяла бы работодателю ходатайствовать о разрешении на работу для своих сотрудников, тогда каждому человеку, связанному с компанией, не пришлось бы заниматься этой бюрократией отдельно”.

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По словам Йостова, в последние пару лет встречались примеры, когда предприятия из России и Украины отказывались от желания перевести свое предприятие в Эстонию, поскольку связанное с этом делопроизводство в итоге оказывалось слишком сложным и времязатратным. ”При этом мы все-таки говорим о действующих компаниях, у которых был серьезный план направить свои инвестиции в Эстонию”, — подтвердил Йостов.

”Например, в крупнейших ИТ-предприятиях на данный момент практически невозможно найти коллектив, который не был бы мультикультурным. Я считаю, что мы не можем позволить себе оказаться в ситуации, когда бюрократия препятствует переводу целых предприятий в Эстонию, — рассказал Йостов. — Возникает вопрос: мы отказали бы сотрудникам Facebook и Google, если бы они выразили желание переехать в Эстонию?”

AS Technopolis Ülemiste (www.technopolis.ee) — это девелопер современного района ÜlemisteCity, расположенного вблизи аэропорта на территории бывшего завода Двигатель. В квартале работают более 300 предприятий и 7000 сотрудников. AS Technopolis Ülemiste принадлежит на 49% концерну Mainor Ülemiste и на 51% через Technopolis Baltic Holding OÜ дочернему предприятию концерна Technopolis — Technopolis Plc.Technopolis