Германия закрыла аэропорты для авиакомпании Ирана

Власти ФРГ лишили иранскую авиакомпанию Mahan Air лицензии на посадку в аэропортах Германии, сообщили в понедельник, 21 января, немецкие СМИ со ссылкой на источник в МИД ФРГ. Источник объяснил эту меру соображениями безопасности, а также подозрением в том, что Mahar Air сотрудничает с иранским Корпусом стражей исламской революции, а ее самолеты используются для шпионажа и терроризма.

Mahan Air — вторая по величине авиакомпания Ирана после Iran Air — до сих пор совершала четыре рейса в неделю в Дюссельдорф и Мюнхен. Эта компания уже с 2011 года находится в санкционном списке США. Министерство финансов США угрожает санкциями странам и компаниям, сотрудничающим с Mahan Air.