Германия отказывается от пластиковых пакетов

Белый пакет в синюю полоску с логотипом дискаунтера Aldi — это "классика" в Германии. В скором времени они исчезнут. Другие немецкие супермаркеты и универмаги — Rewe, Real, Lidl и KiK — уже отказались от платиковых пакетов. Теперь возле кассы лежат пакеты из плотной бумаги и холщовые сумки, которые можно использовать несколько раз. Об этом пишет Deutsche Welle.

Владельцы дискаунтера Aldi решили пойти дальше: к концу 2018 года они планируют отказаться как от пластиковых, так и от одноразовых бумажных пакетов. Правда, не сразу, а постепенно, приучая покупателей носить с собой матерчатые сумки для покупок.

Причина отказа

45 штук, — столько пакетов использовал в 2016 году среднестатистический немец. Это не так мало: в Ирландии, к примеру, на каждого жителя приходится в среднем только по 16 пакетов. Правда, еще два года назад в Германии использовали каждый год по 70 пакетов. Тогда их стоимость была значительно ниже, а во многих магазинах их давали бесплатно. Из-за большого вреда для окружающей среды с 2015 года Евросоюз начал борьбу с пластиком и теперь страны-члены ЕС обязаны сократить использование полиэтиленовых пакетов. В Германии 60 процентов таких пакетов должны быть платными или заменены на более экологичные варианты. Свыше 350 немецких компаний уже добровольно решились на этот шаг.

Но такому решению обрадовались далеко не все представители розничной торговли: ведь они лишаются одной из самых дешевых и простых форм рекламы. Да и обязывать, к примеру, покупателей дорогой одежды или предметов роскоши доплачивать за пакет или вообще никак не упаковывать товар — немыслимое дело. Но выход нашелся быстро: многие супермаркеты и торговые центры выпустили тряпичные сумки с собственными логотипами, которые теперь лежат на кассе. Некоторые из них все-таки оставили одноразовые пакеты, но подняли их стоимость. В сетях Media Markt и Saturn, например, в зависимости от размеров такие пакеты стоят от 5 до 50 центов, в магазине одежды C&A — 20 центов. А, скажем, немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas не только в Германии, но и в филиалах по всему миру упаковывает покупки исключительно в бумажные сумки.

Во Франкфурте-на-Майне на одной из торговых улиц города Бергерштрассе многие магазины вообще отказались от пластиковых и картонных пакетов. В качестве альтернативы они выпустили пять тысяч сумок-авосек и раздавали их бесплатно на улице и в торговых центрах.

Модная альтернатива

Отказ от пластиковых пакетов для немецкого потребителя не станет неприятным событием: по данным последнего опроса социологической службы YouGov, уже сегодня две трети жителей Германии ходят за покупками с холщовой сумкой, рюкзаком, или корзинкой. Только 12 процентов используют пакеты — но не покупают их на кассе, а берут с собой уже использованный мешок. При этом каждый восьмой опрошенный немец вообще никогда не использует пластиковые пакеты. Особенно холщовые сумки давно стали незаменимым аксессуаром европейской молодежи. С такой не стыдно выйти на публику, что делают даже гламурные немецкие топ-модели.