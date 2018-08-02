02.08.2018, 07:20

Генка и Mesikäpp собирают деньги, чтобы искоренить травлю в школе

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rus.delfi.ee
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Eesti Muusikaettevõtluse auhinnad
Eesti Muusikaettevõtluse auhinnadFoto: Ilmar Saabas

Сегодня рэпер Генка и Mesikäpp начинают благотворительную кампанию, цель которой — собрать 20 000 евро, которые будут направлены на предотвращение и искоренение травли в школе.


В рамках благотворительной кампании ”Ole kah käpp!” кондитерская фабрика Kalev в течение августа и сентября будет жертвовать 2 цента с каждого проданного изделия Mesikäpp в пользу целевого фонда Kiusamisvaba Kool (Школа без травли), чтобы поддержать внедрение разработанной учеными Тартуского университета и доказавшей свою эффективность программы по предотвращению травли KiVa в эстонских школах.

Патрон кампании Mesikäpp этого года рэпер Хенри Кырвитс (выступающий под псевдонимом Генка) с энтузиазмом взял на себя роль лидера. ”Травля в школе — это просто ужасно, и зачастую жертвы травли не осмеливаются рассказать о ней даже своим родителям”, — пояснил Кырвитс. ”И только спустя многие годы выясняется, что человек не смог реализовать свою мечту, потому что он отдал все силы на преодоление боли и восстановление уверенности в себе. Наши дети и молодежь обладают огромным потенциалом, и тратить его на такую бессмысленную и разрушительную вещь как травля просто глупо. Вместо этого, как зачинщики и жертвы травли, так и ее свидетели, должны заниматься реализацией своего истинного потенциала и претворением мечтаний в жизнь”.

”Мы очень благодарны Генке и Kalev за то, что посредством этой кампании они поддерживают миссию, которая должна быть важной для всех нас — снижение распространенности травли в школах Эстонии”, — сказала исполнительный директор целевого учреждения Kiusamisvaba Kool Трийн Тоомесаар. ”Доля испытавших на себе травлю детей в эстонских школах, которые дольше всего применяли программу KiVa, за последние 5 лет уменьшилась на треть, и уже после первого года применения программы KiVa доля жертв травли была ниже среднего уровня по Эстонии. В наступающем учебном году мы также желаем вовлечь новые школы в семью KiVa, и деньги, которые будут собраны в ходе кампании Mesikäpp, предоставят нам такую возможность”.

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По словам Кайдо Кааре, являющегося руководителем концерна Orkla, которому принадлежит завод Kalev, в этот раз решение направить поддержку именно на предотвращение травли в школе было обусловлено тем, что данная тема, несмотря на ее широкое обсуждение, продолжает оставаться весьма распространенной проблемой в школах Эстонии. ”Каждый четвертый-пятый школьник становился объектом травли в школе, и последствия этого являются весьма серьезными — снижается успеваемость, некоторые дети уходят из школы, и в случае многих молодых людей травля обуславливает низкую самооценку”, — объяснил Кайдо Кааре, добавив, что список возникающих вследствие травли проблем на самом деле значительно длиннее.

Программа по предотвращению травли KiVa включает целый ряд действий и руководств для школ, направленных как на предотвращение травли, так и на разрешение связанных с травлей случаев. С помощью программы KiVa дети учатся распознавать травлю и правильно реагировать на случаи ее проявления. В программу вовлекаются как ученики и учителя, так и родители. С сентября 2018 года программа KiVa будет внедрена в 70 школах по всей Эстонии, и собранные в рамках кампании Mesikäpp деньги позволят присоединиться к программе еще 10 новым школам, т.е. примерно 2000 ученикам.

В искоренении травли примут участие все изделия, продаваемые под торговой маркой Mesikäpp, а также, помимо сладостей от Kalev, мороженое Premia и пирожные от Кухни Selver. В предыдущие годы ставшая традиционной благотворительная кампания Mesikäpp ”Ole kah käpp!” уже оказывала поддержку больным раком детям совместно с Эстонским союзом родителей детей с онкологическими заболеваниями, детям с нарушениями способности к передвижению совместно с Хаапсалуским неврологическим реабилитационном центром, а также детям с нарушениями слуха совместно с Детским фондом Клиникума Тартуского университета.

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