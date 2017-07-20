Гендиректора партнера Siemens по производству турбин отправили в отставку

Совет директоров «Силовых машин» отправил в досрочную отставку своего гендиректора Романа Филиппова после скандала с поставками газовых турбин Siemens в Крым. 13 июля его допросили в ФСБ по делу о разглашении гостайны.

Совет директоров ”Силовых машин” 19 июля досрочно прекратил полномочия своего гендиректора Романа Филиппова. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу компании.

Из материалов компании, опубликованных на официальном портале раскрытия правовой информации, следует, что 19 июля ”Силовые машины” провели собрание совета директоров, во время которого обсуждали ”досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО ”Силовые машины” и расторжение трудового договора с ним”, а также ”избрание генерального директора ПАО ”Силовые машины”.

Результаты голосования по этим вопросам пока не раскрываются, отмечает агентство.

Близкий к ”Силовым машинам” источник подтвердил РБК, что Филиппова отправили в отставку, но причины такого решения не назвал. Представитель ”Силовых машин” в разговоре с РБК заявил, что совет директоров рассмотрел вопрос о прекращении полномочий гендиректора.

Ранее, в середине июля, информированный источник сообщил ”Интерфаксу”, что Филиппова задержали 13 июля и допросили в ФСБ по уголовному делу о разглашении гостайны. Однако собеседник агентства при этом заявил, что процессуального статуса по этому производству у генерального директора ”Силовых машин” ”пока нет”, а источник РБК, близкий к ”Силовым машинам”, отмечал, что задержание не связано с делом о турбинах Siemens. После допроса Филиппов вернулся к работе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о происходящем с Филипповым после допроса в ФСБ заявил, что в Кремле ”не в курсе ситуации”.

В начале июля стало известно, что четыре газовые турбины Siemens SGT5-2000E были поставлены в Крым в обход европейских санкций. Оборудование было изготовлено совместным предприятием Siemens и ОАО ”Силовые машины” — ”Сименс Технологии Газовых Турбин” (базируется в Санкт-Петербурге).

По данным источников агентства Reuters, эти турбины предполагались для строительства двух электростанций в Краснодарском крае, однако в итоге были поставлены в Крым.

Siemens 11 июля подала в суд против ”дочки” ”Ростеха” — компании ”Технопромэкспорт”, которая занималась закупкой турбин и доставила их в Крым. Московский арбитражный суд будет рассматривать иск 21 августа.

Дочерняя компания ”Ростеха” настаивает, что поставленные в Крым турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы на российских заводах.

Роман Филиппов возглавлял ПАО ”Силовые машины”, принадлежащее предпринимателю Алексею Мордашову, с апреля 2015 года. До этого, с 1997 года, он работал в другой принадлежащей Мордашову компании — ”Северсталь”.

Свою карьеру в этой компании он начал в качестве экономиста управления производственной экономики на Череповецком металлургическом комбинате, а в 2002 году его возглавил. В 2008 году он стал начальником управления бизнес-планирования и контроля на российских и зарубежных предприятиях компании.

В 2010 году его назначили финансовым директором ресурсного дивизиона ПАО ”Северсталь”, который управлял тогда угольными и железорудными активами компании. В сентябре 2013 года Филиппов стал директором по экономике ”Северстали”.