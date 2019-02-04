Гендиректор Налогово-таможенного департамента: государство — это мы с вами

”Причина кроется не в конкретных налоговых ставках, а в том, что людям пришлось начать заниматься темой, который для них раньше не существовало. Люди стали думать о том, каков их годовой доход, сколько они должны задекларировать не облагаемого налогом дохода и какая часть их дохода не облагается налогом. Да, для остального мира это обыденно, но для наших людей в новинку”, — сказал Лайд.

По его словам, целью ведомства является сбор доходов и уменьшение налоговой дыры: ”Мы делаем это, оказывая влияние на общество, чтобы у людей росло желание платить налоги. Чтобы услуги были простыми и доступными”.

Самой большой проблемой остаются зарплаты в конверте, которые в той или иной степени получает 10-12% жителей Эстонии. ”Шаг за шагом ситуация движется в сторону улучшения”, — отметил Лайд.

Важна и борьба с другими видами налогового мошенничества, масштабы которого, к счастью, уменьшаются. Существенную роль играет борьба с контрабандой и наркопреступлениями, в том числе поставкой наркотиков при помощи почты.