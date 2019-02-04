Гендиректор Налогово-таможенного департамента: государство — это мы с вами

Генеральный директор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд в интервью Ärileht сказал, помимо прочего, что социальные перемены, которые произошли в результате принятия новой системы подоходного налога, были существенными.
”Причина кроется не в конкретных налоговых ставках, а в том, что людям пришлось начать заниматься темой, который для них раньше не существовало. Люди стали думать о том, каков их годовой доход, сколько они должны задекларировать не облагаемого налогом дохода и какая часть их дохода не облагается налогом. Да, для остального мира это обыденно, но для наших людей в новинку”, — сказал Лайд.
По его словам, целью ведомства является сбор доходов и уменьшение налоговой дыры: ”Мы делаем это, оказывая влияние на общество, чтобы у людей росло желание платить налоги. Чтобы услуги были простыми и доступными”.
Самой большой проблемой остаются зарплаты в конверте, которые в той или иной степени получает 10-12% жителей Эстонии. ”Шаг за шагом ситуация движется в сторону улучшения”, — отметил Лайд.
Важна и борьба с другими видами налогового мошенничества, масштабы которого, к счастью, уменьшаются. Существенную роль играет борьба с контрабандой и наркопреступлениями, в том числе поставкой наркотиков при помощи почты.
”Что делать с феноменом Латвии? Это должны решать политики. Я считаю, что Эстонское государство не существует вне нас. Если вы говорите, что отвезете свои налоговые деньги в Латвию, то кому и что вы этим демонстративным поведением хотите сказать? Это Эстония, где каждые вложенные сто евро укрепляют эту самую Эстонию на сто евро. Я ни в коем случае не хочу критиковать и давать оценки людям, которые покупают те же товары по более низкой цене в других местах. Это рациональное поведение. Но на уровне установок нет смысла культивировать мысль, что, мол, вот я сейчас покажу государству. Государство — это мы с вами”.