Гендиректор Maxima: спасибо всем, кто купил книгу ”Наша Эстония”!

Генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас поблагодарил всех, купивших книгу ”Наша Эстония” и сыгравших важную роль в превращении этой книги в уникальный феномен, сказано в пресс-релизе.

”Для нас очень важно, что вы не пожалели времени, чтобы поделиться своими мнениями о нашей идее книги об Эстонии. ”Наша Эстония” задумывалась как наш скромный подарок клиентам по случаю столетия страны. Цель была — напомнить детям о том, как прекрасна и дорога наша страна, и вовлечь всех в небольшую игру”, — сказал Шапокас.

Вигинтас Шапокас подчеркнул то, как счастлива была команда Maxima видеть, что книга объединила родителей и детей, что семьи по всей стране общались друг с другом, доставляя себе и другим массу радости. ”А то, что книга считается прекрасным интеграционным проектом, заставляет нас гордиться Maxima еще больше”, — отметил Шапокас.

”Спасибо всем родителям и клиентам! Мы обещаем в ближайшем будущем приготовить еще много интересных проектов и приглашаем вас поделиться своими идеями. Какие проекты вы бы хотели видеть в Maxima? Стоит ли нам выпустить еще одну книгу? Или сделать что-то другое? Присылайте свои идеи по адресу event@maxima.ee”, — Вигинтас Шапокас призвал всех подключаться к ”мозговому штурму” для поиска идей для новых проектов Maxima.

Книга и ее дополнительный тираж полностью распроданы. Допечаток книги ”Наша Эстония” не будет. Maxima планирует инвестировать в новые проекты.