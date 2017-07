Гей-миллионы: как Берлин зарабатывает на толерантности

Ежегодный гей-парад - важный источник дохода для берлинской индустрии туризма. В прошлом году, например, благодаря гей-фестивалю столица Германии заработала около 177,5 миллиона евро.

Парадоксально, но факт: большинство участников берлинского гей-парада придерживаются "традиционной" сексуальной ориентации, а сами геи и лесбиянки составляют всего лишь чуть больше трети от числа участников. Такие неожиданные данные содержатся в исследовании, опубликованном организаторами берлинского гей-прайда за несколько дней до его проведения. По мнению авторов исследования, эта статистика — лишнее свидетельство терпимости общества к проявлениям "инаковости" и знак того, что из специфического мероприятия для конкретной целевой группы гей-парад давно превратился в уличный праздник для самых широких слоев населения.

Ежегодный гей-парад в Берлине прошел в субботу, 22 июля. Пестрая и шумная демонстрация в защиту прав сексуальных меньшинств имеет и важный экономический аспект — городской праздник ЛГБТ-сообщества входит в тройку самых массовых уличных мероприятий в столице Германии. По оценкам организаторов акции, в 2016 году экономика Берлина заработала порядка 177,5 миллиона евро благодаря тратам тех, кто приехал в столицу Германии на гей-парад. С учетом повышенной покупательной способности ЛГБТ-сообщества гей-парад — существенный источник дохода для местной трэвел-индустрии. Настолько важный, что городской офис по туризму даже проводит специальные маркетинговые кампании, направленные для геев и лесбиянок.

Четыре отпуска в год

В одних странах их стыдливо называют сексуальными меньшинствами, в других за их сердца и кошельки идет оживленная конкуренция. Это неспроста — расходы ЛГБТ-сообщества на путешествия превышают среднестатистический уровень чуть ли не вдвое. "Известно, что в год гомосексуалы в среднем совершают шесть-семь коротких поездок на выходные и три-четыре раза планируют длинные отпуска”, — делится результатами маркетинговых исследований генеральный менеджер берлинского отеля Mercure Bеrlin City Филипп Ибрагим. "Двойной доход и нет детей” (double income no kids) — так описывают маркетологи финансовую ситуацию ЛГБТ-сообщества — то, что обычные родители тратят на детей, ЛГБТ тратит на путешествия.

Что касается Берлина, то, по его словам, основная цель ЛГБТ-туристов в городе — обычные городские достопримечательности, а не ночные клубы или специализированные заведения для геев и лесбиянок. В выходные, на которые запланирован гей-парад, свободных мест в его отеле не осталось уже за три недели — и это при том, что цена номера превышает стандартные расценки чуть ли не в полтора раза. По оценкам авторов исследования, в 2016 году на отели и апартаменты в Берлине гости гей-парада потратили 26,5 миллиона евро.

Пресс-релиз со "злачными местами"

Несмотря на заверения о том, что ЛГБТ-сообщество интересуется стандартным набором достопримечательностей, городской офис по туризму VisitBerlin без всяких комплексов распространяет многостраничный пресс-релиз, обстоятельно описывающий "злачные места” в самых разных районах города, — включая ночные клубы самой нестандартной направленности. Берлин ждет сотни тысяч гостей, и задача туристической индустрии — сделать так, чтобы целевая группа оставалась в городе как можно дольше. Средний гость берлинского гей-прайда приезжает в город на пять дней и за это время тратит порядка 1343 евро, включая расходы на ночевку.

От шести до девяти процентов

В городе нет никаких данных о том, сколько ЛГБТ-туристов посещают Берлин каждый год, но по оценкам городского офиса по туризму, доля ЛГБТ-туристов в общем числе гостей немецкой столицы примерно соответствует доле гомосексуалов в населении планеты — от шести до девяти процентов.

Насколько важна для городской туристической индустрии эта пестрая целевая аудитория, доказывает и уникальный для Европы проект берлинской гостиничной ассоциации "Розовая подушка” ("Pink pillow"). В рамках инициативы десятки берлинских отелей взяли на себя добровольные обязательства не только размещать информацию о своей лояльности ЛГБТ-гостям на видном месте и предоставлять бесплатный информационный материал о возможностях ”тематического” времяпрепровождения в городе, но и жертвовать деньги на благотворительные проекты в сфере ЛГБТ, а также как минимум раз в год проводить образовательные мероприятия для своих сотрудников для "расширения горизонтов”.

"Мы, конечно, коммерческие предприятия, — говорит Филипп Ибрагим, — но речь идет не только деньгах, но и о том, чтобы делать что-то хорошее".

"Негромкие рекламные акции"

Тему ЛГБТ-туризма Берлин развивает не меньше последних полутора десятка лет, рассказывает пресс-секретарь городского офиса по туризму Аня Микула. В этом году, например, VisitBerlin будет представлен своим теплоходом на амстердамском гей-параде, который проходит не на улицах города, а на его знаменитых каналах. "Мы делаем негромкие рекламные акции, без всяких скандалов или слишком оригинальных идей, — говорит Микула. -Наш продукт говорит сам за себя”.

Среди европейских конкурентов Берлина называют в первую очередь Мадрид, Амстердам и Вену. В мировых рейтингах популярности среди гей-туристов лидируют Нью-Йорк и Сидней.

200 миллиардов на путешествия в год

"Крупные международные мероприятия типа гей-прайдов очень важны для трэвел-бизнеса — эта категория туристов тратит очень много денег, так что в выигрыше остается весь город”, — подтверждает Сильвия Перес Виньолас, менеджер по маркетингу гостиничной сети Axel Hotels, ориентированной на ЛГБТ-публику. Основанная в Барселоне отельная сеть выбрала именно Берлин в качестве первого города в Европе для расширения своего бизнеса. Сейчас в столице Германии открыты два отеля сети. По словам Сильвии Виньолас, ЛГБТ-сообщество — один из немногих стабильно растущих сегментов в мировом туризме.

По оценкам консалтинговой компании Out Now, специализирующейся на маркетинговых решениях в сфере ЛГБТ, годовой оборот рынка ЛГБТ-путешествий составляет 200 миллиардов долларов в год. Среди клиентов компании — национальные офисы по туризму Германии и Швейцарии, а также авиакомпания Lufthansa. Как утверждают эксперты из Out Now, столица Германии совершила за последние годы самый большой скачок в мировом рейтинге популярности среди гей-туристов — с 20-го на 10-е место. Большая заслуга в этом принадлежит именно городскому маркетинговому офису Берлина, считают в Out Now.