28.08.2018, 10:20

Где в Германии много рабочих мест и доступное жилье

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Deutsche Welle
EST 3
Berliinis 21.12.2016
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В ФРГ немало городов, где из-за экономического бума растет число вакансий, а средняя квартплата при этом остается низкой, установили ученые института IW в Кёльне.

В Германии — экономический бум и острая нехватка квалифицированной рабочей силы. Поэтому правительство ФРГ готовит сейчас закон о целенаправленном привлечении иностранных трудовых мигрантов. При этом зарубежных специалистов с высшим или средним техническим образованием ждут не только и даже не столько в крупных, сколько в средних и даже малых немецких городах.

Города-миллионники: аренда съедает зарплаты

В них сложилась весьма уникальная ситуация, установили ученые Института немецкой экономики (IW) в Кельне: преуспевающие фирмы создают все новые и новые рабочие места, при этом арендная плата за жилье остается пока на относительно низком уровне. Это, указывают эксперты, повышает привлекательность таких городов для трудовых ресурсов и становится серьезным конкурентным преимуществом немецких регионов перед городами-миллионниками.

Таких городов в Германии четыре: Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн. Здесь, естественно, можно найти самые разные интересные и высокооплачиваемые рабочие места. К примеру, в Берлине, немецкой столице стартапов, в последние годы было создано свыше 20 тысяч новых рабочих мест в IT-секторе, отмечают авторы исследования. В то же время в нем указывается, что арендная плата за жилье составляет в столице Германии в зависимости от района 130-142 процента от среднего уровня аренды по стране.

И это еще не предел. В Мюнхене, городе с самой дорогой в ФРГ недвижимостью, так называемая Kaltmiete (арендная плата без учета расходов на электричество, воду и телефон) достигает 170 процентов от среднего по Германии показателя. Из-за столь высокой стоимости жизни мюнхенские работодатели нередко платят надбавки высококвалифицированным специалистам, но работники со средним доходом их не получают, подчеркивают ученые IW.

Шансы на юге, на западе и в университетских городах

В такой ситуации остро нуждающимся в квалифицированных кадрах фирмам в средних и малых немецких городах следует активнее рекламировать выгодные жилищные условия в своих краях, рекомендуют эксперты. Ну, а тем, кто хочет найти работу и готов к перемене мест, они советуют прицельно искать регионы, где хорошие возможности для трудоустройства сочетаются с низкой арендной платой на рынке жилья.

При этом ученые формулируют своего рода "золотое правило": шансы найти привлекательную работу выше на юге и западе Германии, чем на севере и востоке.

В исследовании приводится целый ряд конкретных примеров. Так, город со стотысячным населением Йена на юге бывшей ГДР, который в Советском Союзе многие знали благодаря разнообразной оптической продукции комбината Carl Zeiss Jena, является сегодня важнейшим центром высоких технологий в земле Тюрингия. В этом средневековом городе имеются два вуза, в том числе университет, а это — фактически гарантия большого числа наукоемких рабочих мест, поскольку вокруг университетов в сегодняшней Германии обычно группируются исследовательские институты, узкоспециализированные фирмы, клиники.

В Йене число вакансий составляет 67 на 100 зарегистрированных безработных (при среднем показателе по Германии 47 вакансий). Если учесть, пишут ученые IW, что работодатели сообщают агентству по труду обычно лишь половину имеющихся свободных мест, это означает: реально вакансий в городе больше, чем ищущих работу. Со статистической точки зрения это свидетельствует об острой нехватке квалифицированных кадров. А арендная плата за жилье составляет при этом в Йене и в окрестностях города 81 процент от среднегерманского показателя.

Малые города, малый бизнес и "скрытые чемпионы"

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Другим привлекательным для хорошо обученных кадров регионом ученые кёльнского института считают южную часть Вестфалии на западе ФРГ. К примеру, в городе Изерлон с почти стотысячным населением и в его окрестностях на 100 безработных приходится 57 вакансий, а за квартиру или дом платят лишь 78 процентов от средней арендной платы по стране.

В этом лесистом и гористом крае в земле Северный Рейн-Вестфалия нет крупных предприятий, зато здесь, отмечается в исследовании IW, имеются более 150 "скрытых чемпионов" (Hidden Champions). Так называют небольшие узкоспециализированные фирмы, чаще всего машиностроительные, которые работают главным образом на экспорт и в определенных сегментах входят в число мировых лидеров.

Инфографика: Высокооплачиваемые профессии в ФРГ
В некоторых регионах Германии число официально заявленных вакансий даже превышает количество зарегистрированных безработных. Один из них находится в Нижней Саксонии на северо-западе страны, на границе с Нидерландами. В городе Нордхорне с пятидесятитысячным населением на 100 ищущих работу приходятся 111 свободных рабочих мест, а жилье стоит 78 процентов от среднегерманского показателя.

Бавария: высокие технологии в старинных городах

Похожая ситуация — 101 вакансия и арендная плата на уровне 82 процентов — сложилась, к примеру, и на юге страны, в земле Баден-Вюртемберг, в живописном старинном городе Швебиш-Халль с сорокатысячным населением и в регионе вокруг него. Здесь, как и в Нордхорне, требуются не столько специалисты для высокотехнологичных фирм, сколько обладатели "обычных" профессий.

И все же наибольший интерес для тех, кто ищет одновременно и хорошо оплачиваемую работу, и доступное жилье, представляют различные регионы Баварии, указывают ученые IW. В качестве примера они приводят основанный еще древними римлянами город Регенсбург, старинный центр которого признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня здесь проживают порядка 140 тысяч человек, а многие "большие и малые предприятия разрабатывают новые технологии, особенно цифровые", отмечается в исследовании.

Его авторы выбрали Регенсбург и его окрестности в качестве примера еще и потому, что стоимость аренды жилья здесь практически совпадает со средним показателем по Германии, тогда как число свободных рабочих мест на 100 безработных более чем в два раза превышает среднестатистический уровень, составляя 101 вакансию. Впрочем, с помощью интерактивной карты на сайте института IW можно легко убедиться, что огромный спрос на кадры имеется и в целом ряде других баварских городов, например, в Вюрцбурге, Ансбахе или Донаувёрте.

Согласно исследованию онлайн-платформы Joblift, Бавария занимает после Северного Рейна-Вестфалии и Берлина третье место в списке федеральных земель с высоким спросом на специалистов со знанием русского языка. Другая цифра из того же исследования: в целом по стране 40 процентов объявлений о поиске русскоязычных сотрудников размещает малый бизнес — фирмы со штатом менее 50 сотрудников.

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