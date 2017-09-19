Где справедливость? Резервисты, работающие на частников, могут получать зарплату во время сборов, а госслужащие — нет

Государство призывает работодателей выплачивать резервистам зарплату во время учебных сборов. Однако система выплаты зарплат госслужащим в общественном секторе подобных мер не предполагает.

В 2014 году Министерство обороны, Силы обороны, Эстонская торгово-промышленная палата и Центральный союз работодателей Эстонии заключили договор доброй воли и сотрудничества. В рамках данной договоренности призывали работодателей сохранять выплаты зарплат резервистам на время учений.

В качестве пояснения: поскольку на время учебных сборов рабочие отношения приостанавливаются, предприниматель не обязан платить заработную плату, но как ”хороший работодатель” он может это делать. Именно последнее государство и пропагандирует.

А как же с госслужащими, призванными на сборы? Пылваский уездный старейшина и кайтселийтчик Игорь Таро поведал Delfi одну показательную историю. Однажды приходит к нему подчиненный и просит разрешения отлучиться на сборы. ”Я говорю ему: конечно, едь”.

В планах было платить молодому человеку зарплату во время его отсутствия. ”Я был уверен, что в общественной организации я могу поступать так же, как и на частном предприятии просят Силы обороны”, — поведал работодатель.

И тут выяснилось, что, поскольку молодой человек уже зарегистрировал у секретаря свой отъезд, то во время сборов выплачивать ему зарплату не представляется возможным. ”Эти системы учета заработной платы, ИТ-системы — они не дают такого решения”, — объяснил Таро. ”Система учета зарплаты отметила эти дни как неоплачиваемый отпуск”, — добавил он.

Закон не требует

Получается, что наравне с сотрудниками частных предприятий, судьба зарплаты госсужащих во во время сборов по сути зависит от совестливости работодателя — закон ее выплаты не требует. ”У этого нет решения. У государства нет для этого и юридического основания”, — пояснил Таро.

По его словам, в таком случае ”хороший работодатель” для выплаты зарплат должен использовать различные схемы. ”Со многими госчиновниками так, что когда они идут на учения, то тогда нормальное начальство находит возможность, как это компенсировать; например, платят дополнительную премию”, — добавил он.

”Это двулично”, — считает он. ”Силы обороны сами проводят кампанию, мол, отпусти работника на сборы резервистов с сохранением зарплаты. У нас же люди живут от и до — без разницы, чиновник или строитель. Ни у кого нет такого, чтобы его не волновало, если четверть зарплаты останется недополученной”.

Директор по связям с общественностью Министерства финансов Отть Хейнапуу признает: действительно, в данный момент — именно такое правовое положение. ”Если человек призван на сборы, то его рабочие отношения, в том числе и начисление зарплаты, приостанавливаются на это время”, — сказал он, ”У учреждения нет правового основания для выплаты заработной платы в это время”.

”Тем не менее, уже сейчас у каждого учреждения имеется возножность использовать различные законные мотивационные решения, чтобы в конечном итоге заработная плата работника, участвующего в сборах резервистов, не снизилась”, — отметил Хейнапуу.

На повестку дня

Тем не менее: откуда должно исходить законное требование платить зарплату госслужащим-резервистам во время учебных сборов?

По словам вице-председателя Комиссии по гособороне Марта Хельме, это, скорее, решение фракций Рийгикогу, нежели комиссии. ”Правда, комиссия может разработать законопроект”, — отметил политик.

Хельме признал, что заниматься такого рода вопросами относительно зарплат — сложно, так как не совсем ясно, в чью сферу администрирования они входят: Комиссии по гособороне, Правовой комиссии или же Финансовой.

Также, по словам Хельме, у них теперь очень хорошо налажено сотрудничество с нынешним министром обороны Юри Луйком. ”На следующей неделе мы обязательно начнем с ним обсуждение вопроса самостоятельной обороноспособности. Также и вопрос выплаты зарплаты резервистам — часть этого”, — пообещал политик.