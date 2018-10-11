11.10.2018, 08:01

Где провести выходные с семьей: ТОП-10 лучших спа-отелей Эстонии по отзывам туристов. В каком самые низкие расценки?

 (5)
Ирина Петрова
Ирина Петрова
 
EST 2
PÄRNU VEEKESKUS
PÄRNU VEEKESKUSFoto: Pille-Riin Pregel

Теплое лето кончилось, но желание отдохнуть где-нибудь на выходных никуда не делось. В этом плане спа-отели, которых много в разных уголках Эстонии, — отличный вариант. Поехать туда можно как всей семьей, так и в одиночку. Чтобы облегчить выбор, ”МК-Эстония” собрала 10 лучших отелей со спа-центрами, основываясь на отзывах посетителей.

Несмотря на то, что цены в эстонских отелях, откровенно говоря, довольно высокие по сравнению даже, например, с соседней Латвией, внутренний туризм в последние годы находится на подъеме. Если еще пять лет назад по родным просторам путешествовало меньше миллиона человека в год, сейчас этот показатель в районе полутора миллионов.

Отбирая спа-отели для рейтинга, мы опирались на отзывы самого популярного сайта по бронированию отелей в ЕвропеBooking.com. Цену брали за сутки, а так как в отелях проживание всегда считается ночами, ”бронировали” номер с субботы на воскресенье 20–21 октября. На более ранние даты в некоторых популярных отелях уже даже нет свободных мест.

Цену считали на семью с 10-летним ребенком. В разных отелях разная политики, где-то дети до семи лет идут бесплатно, где-то предоставляется скидка для ребенка до 14 лет, в других же даже небольшие дети считаются по цене взрослого. Эти нюансы всегда нужно уточнять так же, как и место, которое рассчитано для третьего в номере.

Так как стандартный номер двухместный, для ребенка может быть предложена третья кровать, место на диване или раскладывающемся кресле либо даже в одной кровати с родителями, если речь идет о малыше.
Стоит также помнить о том, что цена на человека в двухместном номере всегда ниже, чем в одноместном.

Поэтому если у вас нет пары, но очень хочется поехать в спа-отель, целесообразнее позвать кого-то из родных или друзей, чтобы разделить цену за ночь. Бронировать отель можно как на сайтах-агрегаторах, так и напрямую. Лучше заранее сравнить цены и там, и там. Бывает, что сайт предлагает более выгодную цену, а бывает, что сам отель при бронировании на сайте.

Чаще всего в стоимость размещения включен завтрак, а вот обед и ужин идет уже за дополнительную плату. Либо можно поискать кафе и рестораны за пределами гостиницы. Также не всегда в стоимость проживания включено посещение самого спа-комплекса, этим следует поинтересоваться до заселения. Но даже если посещение водного центра уже в цене, во всех отелях такие дополнительные услуги, как, например, массаж, оплачиваются отдельно.

Изучив отзывы посетителей отелей на сайте Booking.com, мы вывели наиболее часто встречающиеся положительные и отрицательные комментарии. Конечно, у каждого туриста свое мнение, но порой оно может помочь остановить свой выбор на той или иной гостинице.

1. Georgi Hotell 4*

Где находится: Выру
Рейтинг и количество отзывов: 9,3/656
Стоимость: 90 евро за трехместный номер. В стоимость включен завтрак. Посещение спа-центра для гостей отеля — 5 евро с человека. На территории обустроена детская игровая площадка. Гостям предоставляется бесплатная собственная парковка.
Положительный отзыв: ”Размер комнаты, качество внутренней отделки, стилизация — все просто супер. Хороший завтрак. За эти деньги лучше не бывает”. Георгий, Эстония.
Отрицательный отзыв: ”Слышимость между номерами высокая”. Ольга, Россия.

2. Hotel Telegraaf, Autograph Collection 5*

ТОП

Где находится: Таллинн
Рейтинг и количество отзывов: 9,2/1163
Стоимость: 337 евро за номер повышенной категории Junior Suite. Отель не предлагает дополнительных мест в стандартных номерах DBL. Посещение спа-центра с банями, джакузи и бассейном включено в стоимость. Завтрак оплачивается отдельно — 25 евро с человека. Парковка — 30 евро в день. Отель полностью некурящий.
Положительный отзыв: ”Красивый отель, удобное место, очень удобные кровати, достаточно тихо в номерах”. Алексей, Эстония.
Отрицательный отзыв: ”Спа маловат, и если больше четырех человек, то тесновато. Бани были недостаточно жаркие. Время работы спа в будние дни с 15:00 до 22:00. Я люблю поплавать с утра до завтрака, о времени работы спа информации не видела”. Елена, Латвия.

3. Noorus Spa Hotel 4*

Где находится: Нарва-Йыэсуу
Рейтинг и количество отзывов: 9,1/5029
Стоимость: 130 евро за двухместный номер, доплата за ребенка 15 евро включена. Цена включает в себя завтрак-буфет, неограниченное посещение водно-банного центра, неограниченное посещение тренажерного зала, посещение детской комнаты, халаты в номере, парковочное место (при наличии свободных мест).
Положительный отзыв: ”Очень хорошее место, море, лес, очень близко и удобно добираться от города Нарва. Номер был с отличный видом, с балконом. Спа-комплекс хороший, чистый, людей немного (правда, были в конце сезона), есть еще ВИП-спа для тех, кому мешают дети, за отдельную плату 15 евро”. Ирина, Россия.
Отрицательный отзыв: ”Нужны обновления! Персонал унылый, грустный, не рад своей работе. Номера требуют обновления, все уже обшарпано, в царапинах, душ грязноват, не было мыла, пришлось просить. Грязная вода в бассейне”. Федор, Россия.

4. V Spa & Conference Hotel

Где находится: Тарту
Рейтинг и количество отзывов: 9,1/5029
Стоимость: 145 евро за двухместный номер + 20 евро за дополнительную кровать для ребенка 6–15 лет. Итого: 165 евро. Цена включает в себя завтрак — шведский стол, неограниченное пользование саунами, бассейнами. Парковка — 10 евро в сутки. На выходных, с 18:00 вечера пятницы до 08:00 утра понедельника, можно бесплатно парковать автомобиль на улицах Александри и Калеви при наличии свободных мест.
Положительный отзыв: ”Спа просто прекрасен! Мы были с двумя маленькими детьми 4 года и полгода. Очень комфортно, и приятная атмосфера. Номера очень чистые”. Алексей, Россия.
Отрицательный отзыв: ”Что бы ни говорили, но отель не ориентирован на русскоговорящего туриста, это факт! Лично труда не составило общаться на эстонском языке, но я живу в Эстонии. А для туристов из России, особенно определенного поколения, которое не владеет английским, посетить V SPA будет проблематично. Буклеты только на эстонском и английском”. Дарья, Эстония.

5. Hedon Spa Hotel 4*

Где находится: Пярну
Рейтинг и количество отзывов: 9,1/2005
Стоимость: 109 евро. Ребенок от 4 до 13 лет вместе с родителями или на дополнительной кровати — 30 евро / ночь. Итого: 139 евро. В цену входит завтрак, посещение тренажерного зала, саун и бассейнов купальни спа, Wi-Fi, при наличии свободных мест парковка на гостиничной автостоянке. Отель дарит бутылку игристого вина при бронировании через официальный сайт.
Положительный отзыв: ”Завтраки отличные, есть все, в том числе красная рыба, шампанское и много всего другого. Есть два бассейна, детский и взрослый, бассейн маленький и неглубокий, исключительно как джакузи, в нем особо не поплаваешь. Сауна и хамам прекрасные”. Ирина, Украина.
Отрицательный отзыв: ”Спа совсем маленький. Брали дополнительно ”тихое спа”, но даже там всего 3 бани и маленький бассейн с морской водой. Душ в номере поливал то горячей, то холодной водой”. Кристина, Эстония.

6. Swissotel Tallinn 5*

Где находится: Таллинн
Рейтинг и количество отзывов: 9,1/3782
Стоимость: 225 евро на троих. В цену входит завтрак, посещение спа-центра и тренажерного зала, беспроводной интернет.
Положительный отзыв: ”Вид из окна был великолепен, номер чистый, красивый, комфортный. Полная звуко-изоляция. Завтрак — вкусный и разнообразный, на любой вкус”. Алла, Великобритания.
Отрицательный отзыв: ”Отношение персонала. Дважды сняли деньги за номер”. Анатолий, Россия.

7. Hilton Tallinn Park 4*

Где находится: Таллинн
Рейтинг и количество отзывов: 9,1/1990
Стоимость: 212,50 евро на троих. В цену входит завтрак, посещение спа-центра Eforea с 15-метровым бассейном, двумя саунами, открытой террасой и зоной релаксации. Парковка — 20 евро в сутки.
Положительный отзыв: ”Отличный номер, отличная кровать, шикарный вид, отличный завтрак”. Марина, Россия.
Отрицательный отзыв: ”Обсчет на ресепшен уже второй раз за два приезда, однообразный завтрак, слабенькие номера”. Борис, Россия.

8. Estonia Resort Hotel & Spa 4*

Где находится: Пярну
Рейтинг и количество отзывов: 8,9/2648
Стоимость: 159 евро на троих. В цену входит завтрак, посещение центра SPA & SAUNА без ограничения по времени, интернет.
Положительный отзыв: ”Отдыхаю не первый раз в этом отеле. Очень приветливый персонал, всегда вежлив и внимателен. Очень хороший спа-комплекс. Завтраки хорошие и разнообразные. В номере есть фен, халат, тапочки, шампунь и гель для душа. Отличное расположение”. Ирина, Эстония.
Отрицательный отзыв: ”Не открываются окна в номере, хочется свежего воздуха. Персонал не говорит на русском языке, хотя и на сайте отеля, и на букинге информация о том, что говорят”. Татьяна, Беларусь.

9. Meresuu Spa & Hotel 4*

Где находится: Нарва-Йыэсуу
Рейтинг и количество отзывов: 8,8/4085
Стоимость: 123 евро на двоих + 20 евро за ребенка 3–15 лет. Итого: 143 евро. В цену входит разнообразный завтрак за шведским столом, беспроводной интернет, неограниченное посещение банного центра, участие в банных ритуалах, использование тренажерного зала, детской комнаты, неохраняемой парковки отеля.
Положительный отзыв: ”Комфортная обновленная спа-зона с выходом на улицу. Маленький детский бассейн с горкой. Завтрак вроде не такой объемный, но все есть, и каши для деток. Персонал доброжелательный, все говорят по-русски”. Анастасия, Россия.
Отрицательный отзыв: ”Отвратительный номер, хотя изначально попросил хороший, пятна на полотенцах, на паласе вокруг кровати обширные пятна, очень грязно. Испортили весь отдых”. Виктор, Россия.

10. Georg Ots Spa Hotel 4*

Где находится: Курессааре
Рейтинг и количество отзывов: 8,8/603
Стоимость: 130 евро на троих. В цену входит завтрак, посещение банного комплекса и бассейна с подогревом на открытом воздухе, парковка.
Положительный отзыв: ”Спа-зона отличная: три сауны, четыре бассейна с разной температурой воды. Везде чисто”. Елена, Россия.
Отрицательный отзыв: ”Отсутствие кондиционирования в номерах. Очень плохой WI-FI. В номере не предоставляются тапочки. Нет бесплатной питьевой воды в номере, только в мини-баре”. Андрей, Россия.

Tallinn Hockey weekend
"МК Эстония"
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