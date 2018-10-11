Где провести выходные с семьей: ТОП-10 лучших спа-отелей Эстонии по отзывам туристов. В каком самые низкие расценки?

Так как стандартный номер двухместный, для ребенка может быть предложена третья кровать, место на диване или раскладывающемся кресле либо даже в одной кровати с родителями, если речь идет о малыше.

Стоит также помнить о том, что цена на человека в двухместном номере всегда ниже, чем в одноместном.

Поэтому если у вас нет пары, но очень хочется поехать в спа-отель, целесообразнее позвать кого-то из родных или друзей, чтобы разделить цену за ночь. Бронировать отель можно как на сайтах-агрегаторах, так и напрямую. Лучше заранее сравнить цены и там, и там. Бывает, что сайт предлагает более выгодную цену, а бывает, что сам отель при бронировании на сайте.

Чаще всего в стоимость размещения включен завтрак, а вот обед и ужин идет уже за дополнительную плату. Либо можно поискать кафе и рестораны за пределами гостиницы. Также не всегда в стоимость проживания включено посещение самого спа-комплекса, этим следует поинтересоваться до заселения. Но даже если посещение водного центра уже в цене, во всех отелях такие дополнительные услуги, как, например, массаж, оплачиваются отдельно.

Изучив отзывы посетителей отелей на сайте Booking.com, мы вывели наиболее часто встречающиеся положительные и отрицательные комментарии. Конечно, у каждого туриста свое мнение, но порой оно может помочь остановить свой выбор на той или иной гостинице.

1. Georgi Hotell 4*

Где находится: Выру

Рейтинг и количество отзывов: 9,3/656

Стоимость: 90 евро за трехместный номер. В стоимость включен завтрак. Посещение спа-центра для гостей отеля — 5 евро с человека. На территории обустроена детская игровая площадка. Гостям предоставляется бесплатная собственная парковка.

Положительный отзыв: ”Размер комнаты, качество внутренней отделки, стилизация — все просто супер. Хороший завтрак. За эти деньги лучше не бывает”. Георгий, Эстония.

Отрицательный отзыв: ”Слышимость между номерами высокая”. Ольга, Россия.

2. Hotel Telegraaf, Autograph Collection 5*

ТОП

Где находится: Таллинн

Рейтинг и количество отзывов: 9,2/1163

Стоимость: 337 евро за номер повышенной категории Junior Suite. Отель не предлагает дополнительных мест в стандартных номерах DBL. Посещение спа-центра с банями, джакузи и бассейном включено в стоимость. Завтрак оплачивается отдельно — 25 евро с человека. Парковка — 30 евро в день. Отель полностью некурящий.

Положительный отзыв: ”Красивый отель, удобное место, очень удобные кровати, достаточно тихо в номерах”. Алексей, Эстония.

Отрицательный отзыв: ”Спа маловат, и если больше четырех человек, то тесновато. Бани были недостаточно жаркие. Время работы спа в будние дни с 15:00 до 22:00. Я люблю поплавать с утра до завтрака, о времени работы спа информации не видела”. Елена, Латвия.

3. Noorus Spa Hotel 4*

Где находится: Нарва-Йыэсуу

Рейтинг и количество отзывов: 9,1/5029

Стоимость: 130 евро за двухместный номер, доплата за ребенка 15 евро включена. Цена включает в себя завтрак-буфет, неограниченное посещение водно-банного центра, неограниченное посещение тренажерного зала, посещение детской комнаты, халаты в номере, парковочное место (при наличии свободных мест).

Положительный отзыв: ”Очень хорошее место, море, лес, очень близко и удобно добираться от города Нарва. Номер был с отличный видом, с балконом. Спа-комплекс хороший, чистый, людей немного (правда, были в конце сезона), есть еще ВИП-спа для тех, кому мешают дети, за отдельную плату 15 евро”. Ирина, Россия.

Отрицательный отзыв: ”Нужны обновления! Персонал унылый, грустный, не рад своей работе. Номера требуют обновления, все уже обшарпано, в царапинах, душ грязноват, не было мыла, пришлось просить. Грязная вода в бассейне”. Федор, Россия.

4. V Spa & Conference Hotel