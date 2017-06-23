"Газпром" устранил проблемы с качеством поставляемого в Европу газа

"Газпром" разрешил проблему с качеством газа, поставляемого по газопроводу "Ямал-Европа" в Польшу и Германию, заявил агентству Bloomberg в Праге зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Это была единовременная ситуация, и она уже исправлена", — сказал он. При этом реакцию польской стороны Медведев назвал "попыткой сделать из мухи слона".

Как сообщалось, утром в среду польский оператор системы магистрального транспорта газа Gaz-System приостановил прием газа из "Ямала-Европы" из-за ненадлежащего качества. О снижении приема газа в ГТС Германии на 8% также заявила немецкая Gascade.

По данным "Интерфакса", речь идет о повышении уровня влаги в поставляемом газе. Причиной скачка уровня воды в товарном потоке могло стать нарушение стандартов проведения ремонтных работ, проводимых на российской территории в районе Торжка.