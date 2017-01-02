"Текущий уровень загрузки "Северного потока" наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства "Северного потока — 2". За этот маршрут голосуют потребители", — сказал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

По итогам прошлого года Миллер заявил, что газопровод "Северный поток" загружен более чем на 100%. Увеличение поставок произошло после того, как Еврокомиссия разрешила использовать "Газпрому" на 90% газопровод Opal, по которому дальше поставляется газ из "Северного потока". Ранее холдинг мог загружать его только на 50%.

В 2015 году поставки газа по "Северному потоку" составили 39 млрд куб. м (70% от проектной мощности).

Ввод "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. м в год. Капитальные затраты в проект оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования — в 9,9 млрд евро.