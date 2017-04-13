"Газпром" собрался выплатить дивиденды в 2,3 раза ниже ожиданий Минфина РФ

Правление "Газпрома" в четверг на заседании по вопросам годового собрания подтвердило свое намерение рекомендовать совету директоров и годовому собранию выплатить дивиденды за 2016 год в размере 7,89 рубля на акцию, сообщила пресс-служба "Газпрома".

В федеральный бюджет на текущий год заложены куда более высокие ожидания — 18,86 рубля на акцию (из расчета 50% от чистой прибыли по МСФО). С учетом предварительных оценок аналитиков прибыли "Газпрома" за 2016 год, предложения менеджмента "Газпрома" составляют порядка 20% прибыли по МСФО.

"Газпром" продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объема дивидендных выплат на уровне не ниже уже достигнутого компанией. Предложение правления о размере дивидендов за 2016 год учитывает необходимость сохранения устойчивого финансового положения общества, реализации приоритетных стратегических проектов и соблюдения интересов акционеров", — комментирует компания позицию руководства.

Окончательное решение по размеру дивидендов должен принять совет директоров в мае. В прошлом году совет скорректировал первоначальное предложение менеджмента. Правление утвердило проведение годового собрания 30 июня 2017 года в Москве.

Помимо стандартных вопросов в повестке дня собрания также утверждение изменений в устав ПАО "Газпром", а также в положения о совете директоров, правлении, председателе правления ПАО "Газпром". "Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в федеральных законах "Об акционерных обществах" и "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации", — сообщается в релизе.

Правление приняло решение предложить Совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ФБК) в качестве аудитора ПАО "Газпром". ФБК является победителем открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "Газпром".