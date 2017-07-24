"Газпром" счел положительным для себя решение суда ЕС по газопроводу Opal

"Газпром"считает положительным разрешение ситуации по использованию газопровода Opal, заявила журналистам глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

Как сообщалось, председатель Верховного суда ЕС отменил запрет на проведение новых аукционов "Газпрома" на мощности газопровода OPAL.

По словам Бурмистровой, решение было получено в пятницу вечером, но подробная расшифровка будет "сегодня-завтра", поскольку "заключение идет на польском языке".

"Я могу сказать о положительном разрешении для "Газпрома" текущей ситуации", — заключила она.