Российский концерн "Газпром" задумался о продаже доли в немецкой сети газопроводов Gascade — активе, который он создавал совместно с немецким партнером BASF/Wintershall на протяжении последних двух десятков лет.

Как сообщили "Интерфаксу" источники в отрасли, высшее руководство "Газпрома" уже приняло принципиальное решение о продаже. Сделку предписано провести 2017 году. При этом источники в отрасли подтвердили "Интерфаксу" наличие большого числа потенциальных претендентов на этот актив.

"Газпром" в 2012-2015 годах провел сделку обмена активами с BASF/Wintershall, получив от немецкого партнера доли в сбытовых партнерствах Wingas, WIEH, WIEE, а также долю в СП по хранению газа astora.

Было решено не включать в сделку совместно построенные газопроводы, объединенные в компанию Wingas Transport GmbH (сменила название на Gascade Gastransport GmbH). Этому противостоял Третий энергетический пакет ЕС, по которому вертикально-интегрированные компании не должны владеть сетями. Даже с акционерами — вертикально интегрированными компаниями Gascade стала полностью независимой. Вплоть до того, что работники могли переходить из одной компании в другую только после паузы в несколько месяцев (сooling-on/сooling-off).

Газотранспортная сеть Gascade включает 2400 км линейной части газопроводов и 9 компрессорных станций с 29 ГПА. Объем транспортировки — порядка 40 млрд куб. м.

В этом десятилетии на европейском газовом рынке прошло много сделок по продаже вертикально-интегрированными компаниями сетевых активов. Одним следствием этого процесса стало превращение некоторых национальных газотранспортных игроков — Fluxys, Snam — в операторов европейского масштаба. Другую группу покупателей представляют финансовые инфраструктурные фонды (которые нередко выступают в партнерстве с транспортными операторами). Например, пул инвесторов во главе с Macquarie купил у E.ON сеть 12 тыс. км магистральных газопроводов в Германии Open Grid Europe, Thyssengas у RWE. Консорциум Allianz/Snam купил 49% Gas Connect Austria GmbH у OMV.