"Газпром" намерен массово сократить персонал зарубежных подразделений

В подразделениях концерна за рубежом работают около 2000 человек. Попавшим под сокращение сотрудникам предложат перевод в Санкт-Петербург, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дав источника.

"Газпром" планирует массово сократить численность персонала своих зарубежных подразделений, сообщило в среду, 14 марта, агентство Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. По их данным, попавших под сокращения сотрудников переведут в Санкт-Петербург. Реорганизация коснется структур концерна, отвечающих за торговлю и экспорт.

Намерения "Газпрома" связаны с общей тенденцией "возврата капиталов" в Россию, полагают источники агентства. В России планы концерна "можно преподнести как создание рабочих мест" внутри страны. Подобный подход в преддверии президентских выборов является "полезным", заявил один из собеседников Reuters.

"Газпром" анонсировал реорганизацию зарубежных подразделений в феврале 2018 года, но не раскрыл подробностей. Представитель концерна сообщил, что реорганизация "нацелена на укрепление позиций за рубежом". Перевод сотрудников "Газпрома" из Лондона в Санкт-Петербург рассматривался руководством концерна еще в 2015 году, но был заморожен из-за возможных сложностей с получением кредита для капиталоемких операций, утверждает Reuters.

В зарубежных подразделениях концерна работают около 2000 человек, примерно половина из них — в Лондоне. "Газпром" также имеет представительства в Хьюстоне, Париже, Сингапуре и ряде городов Германии. В течение 15 лет концерн выстроил в Европе развитую сеть филиалов с целью увеличить свою долю на рынке.