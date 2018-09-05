05.09.2018, 18:11

"Газпром" начал укладку газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море


Интерфакс
EST
Nord Stream 2
Nord Stream 2Foto: Sergei Gunejev, Sputnik

рубоукладочное судно Solitaire (принадлежит швейцарской Allseas) начало работы по укладке газопровода "Северный поток 2" в Финском заливе, сообщила проектная компания строительства газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 (100%-ное дочернее общество "Газпрома").

Газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума — "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

Nord Stream 2 уже получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. 7 июня министерство строительства и ЖКХ России выдало разрешение на строительство российского участка газопровода. Еще необходимо получить в России разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

В конце июня премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта "Северный поток 2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски этого проекта и роли Украины как транзитера газа. В августе проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут в Дании — в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.

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