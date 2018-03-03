"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

Российский концерн "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов на поставки и транзит газа с украинским "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил в субботу, 3 марта, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. По его словам, новое дело по этому иску "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже "абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров".

Медведев сделал это заявление после того, как 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После перерасчета по итогам двух арбитражных споров между компаниями "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. Вместе с тем арбитраж отклонил требования украинской стороны о пересмотре транзитного тарифа и об изменении контракта в соответствии с законодательством Украины.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал это решение "ассиметричным" и заявил, что арбитраж руководствовался двойными стандартами. "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал Миллер.