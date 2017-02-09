Газета: закупаться за границей дешевле, чем в Эстонии

Несмотря на то, что Эстония в пятерку мировых лидеров по уровню зарплат населения не входит, кажется, что она скоро войдет в пятерку мировых лидеров по уровню цен, пишет Maaleht.

В связи с этим эстоноземельцы все чаще при совершении покупок обращают свой взор в сторону соседей.

Исторически Финляндию относят к одной из самых дорогих стран, однако в последнее время на местный рынок вышли несколько сетей магазинов, в которые смело может зайти и покупатель с не самым тугим кошельком.

Так, на прошлых выходных в расположенном в Эспоо S-market можно было купить сыр по цене четыре евро за килограмм. Невысоки и цены на молочную продукцию. В некоторых случаях они даже чуть ниже, чем в Эстонии. Стоимость муки также невелика: килограмм стоит менее евро. Даже самая «модная и здоровая» экологичная ржаная мука стоила всего 1,3 евро за килограмм.

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Если закупки в финских магазинах у эстонцев пока не вошли в привычку, то магазин мебели и товаров для дома IKEA давно уже стал для жителей нашей страны своеобразной Меккой.

Об «алкогольных турах» в Латвию сказано уже так много, что смысла говорить об этом еще раз, вроде бы, нет. Тем не менее, если в Эстонии литр пива стоит 2 евро, то в Alko 100 — всего 93 цента. Средняя стоимость бутылки достойного шампанского составляет 3 евро, вина — 4-5 евро. Пол литра водки можно приобрести за 4,25 евро.