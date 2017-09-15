Газета: в ЕС предложили отстранить ”Газпром” от управления ”Северным потоком-2”

В случае, если ”Северный поток-2” подпадает под действие Третьего энергопакета ЕС, ”Газпром” может быть отстранен от управления трубопроводом. Такое положение содержится в проекте мандата Еврокомиссии, узнали ”Ведомости”.

Еврокомиссия планирует распространить на газопровод ”Северный поток-2” действие норм Третьего энергопакета ЕС. Этот документ запрещает совмещать на территории Европы производство и поставку газа с владением газопроводами. Однако юридических оснований для этого, как уточняли европейские чиновники, нет, поэтому Еврокомиссия собирается договориться с Россией о компромиссе. Для начала этих переговоров она подготовила специальный проект мандата. С документом ознакомилась газета ”Ведомости”.

Теперь, как уточняет издание, он должен быть утвержден советом ЕС. Согласно проекту мандата, одним из основных условий договора с Россией Еврокомиссия считает распространение на ”Северный поток-2” требований о разделении функций поставщика и транзитера газа. ”Цель такого разделения состоит в том, чтобы избежать конфликта интересов и усилить конкуренцию”, — уточняется в документе. ”ЕС, — как добавили представители Еврокомиссии, — должен стремиться обеспечить полное структурное разделение между деятельностью по добыче и поставке газа, с одной стороны, и деятельностью по передаче — с другой”.

Этот вариант, как отмечают ”Ведомости”, ”фактически” означает, что операционное управление ”Северным потоком-2” должно быть передано независимой компании. При этом инфраструктура трубопровода, согласно предложению Еврокомиссии, останется в собственности 100-процентной ”дочки” ”Газпрома” Nord Stream 2 AG.

Это, как замечает газета, ”наиболее жесткое предложение”, содержащееся в проекте мандата. Есть в документе и два других, компромиссных, варианта решения ситуации, пишут ”Ведомости”. Согласно им, ”может быть рассмотрено применение альтернативных моделей разделения, таких как создание независимого системного оператора или независимого оператора транспортной системы”, отмечается в предложении Еврокомиссии. Это допускает, что и инфраструктура, и деятельность ”Северного поток-2” остаются за Nord Stream 2 AG, поясняет издание, подчеркивая, однако, что контролировать работу этой компании все равно будет ”независимый регулятор”.

Комментировать эти предложения Еврокомиссии представители ”Газпрома” и Минэнерго ”Ведомостям” не стали. В пресс-службе Nord Stream 2 AG отвечать на вопросы газеты ”по существу” также отказались. Представитель ”Газпрома” отказался от комментариев РБК.

Ранее, 3 июля, ”Ведомости” со ссылкой на источник, знакомый с проектом этого мандата, сообщили, что в предлагаемом Еврокомиссией документе содержится положение о том, что в случае, если ”Северный поток-2” подпадет под действие Третьего энергопакета ЕС, ​к трубопроводу должен быть обеспечен приемлемый доступ третьих сторон, кроме ”Газпрома”. В этом качестве, как уточнял собеседник газеты, могут выступить другие российские производители газа. ”Это может быть прямой доступ к трубопроводу независимых поставщиков или их возможность продавать газ европейским потребителям на территории России”, — объяснил представитель Минэнерго одной из стран ЕС. Кто именно будет обеспечивать транспортировку газа, по его словам, ”значения не имеет”.

Дата голосования по этому проекту мандата в совете ЕС, как пояснил ”Ведомостям” участвующий в обсуждении документа источник, еще не назначена. Не все страны — члены ЕС определились со своей позицией по этому вопросу, добавил он, уточнив, что ранее предполагалось, что обсуждение проекта Еврокомиссии начнется летом, однако из-за периода отпусков работа сдвинулась на осень.

О том, что газопровод ”Северный поток-2”, в том числе и его морская часть, подпадает под требования законодательства Европейского союза и должен соответствовать нормам Третьего энергопакета ЕС, прежде говорилось в заключении генерального директората по энергетике Еврокомиссии, опубликованном в феврале 2017 года.

При этом официальный представитель ”Газпрома” Сергей Куприянов в свою очередь заявлял РБК, что ”Северный поток-2” не подпадет под действие этой нормы, потому что будет проходить по дну моря, а наземной части у него не будет. Прежде об этом также говорил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.