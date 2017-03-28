28.03.2017, 11:39

Газета: торговцы обувью балансируют на грани между убытками и прибылью

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Роомет Креэк
Роомет Креэк
Эрика Каяк
Редактор: Эрика Каяк
EST
Газета: торговцы обувью балансируют на грани между убытками и прибылью
Baltika müügi- ja turundusdirektor Kristel Sooaru ütleb, et jalatsiturg on erakordselt keeruline ja brändikeskne.Foto: Rauno Volmar

Межсезонье могло бы принести торговцам обувью хорошую прибыль, но уже несколько лет подряд теплая зима вносит свои коррективы, пишет Eesti Päevaleht.

”У нас уже несколько лет нет нормальной зимы. Если в декабре или начале января не приходят морозы, то в большинстве своем продавцам приходится делать на сезонный товар, то есть зимнюю обувь, большие скидки, — говорит руководитель сектора торговли Swedbank Ардо Паюр. — А это в свою очередь означает для торговцев снижение маржи и прибыли”.

Наряду с погодой следует принимать во внимание и конкуренцию. ”С одной стороны обувной рынок Эстонии перенасыщен: в одном только торговом центре Ülemiste насчитывается 21 обувной магазин. Но выбор по сути невелик и от магазина к магазину варьируется незначительно”, — сказала директор по продажам и маркетингу Baltika Кристель Сооару.

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В прошлом году из пяти коммерческих подразделений Tallinna Kaubamaja Grupp в убытке осталось именно обувное, которое состоит из магазинов Kaubamaja Kingamaailm, ABC King и SHU, показав 750 000 евро минуса.

Нелегко приходится и другим участникам сектора. Так, оборот OÜ Nittis, оператора магазинов NS King, за 2015 год остался на уровне 2014-го и составил 11,5 млн евро, а сама прибыль уменьшилась на 63%, составив 304 800 евро. Оборот Talwest Grupp OÜ, оператора Salamander, Geox, Clarks и Högl, за 2015 год увеличился на 18%, и предприятие вышло из убытка в 215 000 евро, заработав 17 175 евро прибыли. Оборот оператора Balta — OÜ Elektius — уменьшился на 18% до 2,1 млн евро, и 2015-й фирма закончила с убытками в размере 355 496 евро против 38 837 чистой прибыли в 2014-ом.

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